АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда в первом полугодии 2026 года

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда в первом полугодии 2026 года. Все они направлены на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников.

В числе основных направлений работы — проведение комплексных и целевых проверок, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и аптечками для оказания первой помощи, приобретение приборов контроля уровней предельно допустимых концентраций вредных веществ, организация химчистки и стирки специальной одежды, проведение противоэнцефалитной вакцинации работников, а также физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Для повышения уровня культуры производственной безопасности и профессиональных компетенций работников обучение по программам охраны труда прошли около 100 сотрудников предприятия.

В рамках работы по совершенствованию культуры безопасного поведения через систему развития "Оптимум" на предприятии на постоянной основе проводятся мероприятия "Честный диалог" и "День качества". Они направлены на анализ причин отклонений в производственных процессах, выработку мер по их предупреждению, совершенствование производственных процессов и повышение уровня производственной безопасности.

В первом полугодии 2026 года АО "Транснефть - Приволга" успешно прошло ресертификационный аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. По итогам проверки установлено соответствие требованиям принципам постоянного улучшения. Сертификация системы подтверждена.

Высокий уровень организации работы в области охраны труда отмечен по итогам XVIII Областного смотра-конкурса в Самарской области по итогам 2025 года. Самарское районное нефтепроводное управление заняло первое место в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы" и удостоено благодарственного письма и памятного кубка. Кроме того, коллектив Самарского РНУ отмечен Благодарственным письмом администрации городского округа Самара за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в создание безопасных условий труда.

АО "Транснефть - Приволга" последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников и совершенствование системы управления охраной труда.