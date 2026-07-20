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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда в первом полугодии 2026 года

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда в первом полугодии 2026 года. Все они направлены на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В числе основных направлений работы — проведение комплексных и целевых проверок, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и аптечками для оказания первой помощи, приобретение приборов контроля уровней предельно допустимых концентраций вредных веществ, организация химчистки и стирки специальной одежды, проведение противоэнцефалитной вакцинации работников, а также физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Для повышения уровня культуры производственной безопасности и профессиональных компетенций работников обучение по программам охраны труда прошли около 100 сотрудников предприятия.

В рамках работы по совершенствованию культуры безопасного поведения через систему развития "Оптимум" на предприятии на постоянной основе проводятся мероприятия "Честный диалог" и "День качества". Они направлены на анализ причин отклонений в производственных процессах, выработку мер по их предупреждению, совершенствование производственных процессов и повышение уровня производственной безопасности.

В первом полугодии 2026 года АО "Транснефть - Приволга" успешно прошло ресертификационный аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. По итогам проверки установлено соответствие требованиям принципам постоянного улучшения. Сертификация системы подтверждена.

Высокий уровень организации работы в области охраны труда отмечен по итогам XVIII Областного смотра-конкурса в Самарской области по итогам 2025 года. Самарское районное нефтепроводное управление заняло первое место в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы" и удостоено благодарственного письма и памятного кубка. Кроме того, коллектив Самарского РНУ отмечен Благодарственным письмом администрации городского округа Самара за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в создание безопасных условий труда.

АО "Транснефть - Приволга" последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников и совершенствование системы управления охраной труда.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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