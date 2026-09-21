ИТ-холдинг Т1 и Университет Иннополис проведут олимпиаду по ИИ для школьников из России и других стран

ИТ-холдинг Т1 и Университет Иннополис объявляют о старте Международной олимпиады Иннополиса по искусственному интеллекту. Принять участие в ней смогут ученики 7–11 классов и студенты 1–2 курсов СПО из России и других стран. Диплом победителя и призера олимпиады позволит поступить без вступительных испытаний на профильные программы в вузах, которые принимают результаты олимпиад III уровня.

Потребность отечественной экономики в ИИ-кадрах растет быстрее, чем рынок успевает их готовить. По данным Jʼson & Partners Consulting, в 2025 году на российских рекрутинговых платформах опубликовали почти 200 тысяч вакансий, связанных с технологиями искусственного интеллекта, — это на 18% больше, чем годом ранее (около 170 тысяч). На фоне такого роста знакомство с профессией начинается всё раньше: школьники осваивают работу с данными и моделями еще до поступления в вуз.

Заявки на участие в олимпиаде по искусственному интеллекту принимаются до 1 ноября. Она пройдет в три этапа. Два отборочных этапа состоятся дистанционно: первый — 7–8 ноября, второй — в январе 2027 года. В первом участвуют все зарегистрировавшиеся, во втором — прошедшие по баллам после первого этапа. Очный финал состоится в марте 2027 года в кампусе Университета Иннополис. ИТ-холдинг Т1 выступает партнером университета по организации олимпиады.

"Мы не первый год работаем со школьниками и видим их интерес к нейросетям. Для ИТ-отрасли важно, чтобы это любопытство постепенно превращалось в реальные навыки — умение работать с данными, моделями и решать прикладные задачи. Поэтому мы поддерживаем олимпиады и другие форматы, где школьники могут еще до поступления в вуз погрузиться в реальную проектную деятельность. Для нас это работа на перспективу: использование ИИ и развитие практических навыков уже в школе поможет ускорить карьеру в ИТ в будущем", — отметил Дмитрий Мороз, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов ИТ-холдинга Т1.

Школьникам предстоит писать код на Python, обучать модели и анализировать результаты. На заключительном этапе будут более сложные задачи, в том числе по обучению с подкреплением, когда модель учится самостоятельно принимать решения методом проб и ошибок.

Диплом победителя или призера олимпиады дает возможность поступить без вступительных испытаний на профильные программы бакалавриата и специалитета в вузы, которые принимают результаты олимпиад III уровня.

"В этой олимпиаде по искусственному интеллекту нет готового алгоритма: участник сам выбирает подход, работает с данными и оценивает результат. Для Университета Иннополис это хороший способ увидеть потенциал будущих студентов — их умение мыслить нестандартно и грамотно интерпретировать результаты. Мы поддерживаем участников: победители и призёры получают право поступления в наш ИТ-вуз без вступительных испытаний, финалисты — дополнительные баллы к грантовому конкурсу, а зачисленные — единоразовые выплаты от 50 до 75 тысяч рублей", — рассказала Диана Вигерина, руководитель отдела образовательных перспектив Университета Иннополис.

В прошлом учебном году в соревновании участвовали более 900 школьников, до финала дошли 60 человек. В этом году организаторы ожидают около тысячи участников из России и других стран.

Летом 2026 г. ИТ-холдинг Т1 и Университет Иннополис впервые провели летнюю школу олимпиадной подготовки по искусственному интеллекту. Участие было бесплатным, на двухнедельную смену в кампус приехали 100 школьников. Кроме разбора олимпиадных задач эксперты ИТ-холдинга Т1 провели для них лекции о применении нейросетей в медицине, мастер-класс по платформе разработки ПО "Сфера" и воркшоп "Талант как стартап".