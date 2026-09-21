Пять лет инноваций: как фаундеры российского FoodTech задали тон всей индустрии

Самарские предприниматели Екатерина Кравчук и Кирилл Ануфриев построили собственное производство функционального питания, вывели компанию из регионального уровня на федеральный рынок и начали развивать экспортное направление.

Пять лет назад запустить производство функционального питания в регионе казалось рискованной авантюрой. В 2021 году в России этот сегмент существовал скорее как разрозненный набор импортных банок, а отечественных технологических линий под инновационные формы выпуска попросту не было. Предприниматели Екатерина Кравчук и Кирилл Ануфриев не стали копировать чужие решения. Супруги и деловые партнеры выбрали капиталоемкий путь: основали в Самаре компанию "Фуд-Инновация" и начали выстраивать собственную производственную площадку и лабораторию разработок.

Сегодня их предприятие выросло из локального эксперимента в заметного федерального игрока. Бизнес соединяет собственные торговые марки, мощный кластер контрактного производства, дистрибуцию по всей стране и экспортные контракты.

Технология вместо моды

Стартовая идея партнеров строилась на простом наблюдении: человеку трудно привить сложную привычку. Если полезный продукт требует размешивания, точных дозировок или похож на горькое лекарство, потребитель быстро бросает курс. Кравчук и Ануфриев сделали ставку на порционные стики: вкусные гели, концентрированные напитки и функциональные желе, которые легко положить в карман и употребить буквально на ходу.

Но на пути встал технологический барьер: в стране не существовало готовых линий и технологических карт под подобные рецептуры. Создавать производственные узлы, настраивать фасовку и подбирать компоненты пришлось с нуля.

"Мы искали свободную нишу, где сможем сформировать собственную глубокую экспертизу. Быстро осознали, что готовых решений под наши задачи в России нет, и начали создавать отраслевые стандарты самостоятельно", отмечает Екатерина Кравчук.

Исследовательским прорывом лаборатории стало создание компонента Jelly 2000. Разработка решила ключевую задачу нутрицевтики: многократно повысила биодоступность активных компонентов, сохранив стабильную структуру и приятные вкусовые качества готового продукта. Так появились флагманские линейки TUNNER, завоевавшая популярность детская серия TUNNER KIDS, а также серия TNR, ориентированная на спорт высоких достижений и повышенные когнитивные нагрузки. Принцип фабрики остался непреложным: состав не уходит в серию, пока органолептика не получит высший балл на слепых потребительских тестах.

Производственный фундамент и доверие гигантов

К 2026 году "Фуд-Инновация" подошла с показателями зрелого индустриального предприятия:

Собственная фабрика площадью 2000 кв. м в Самаре с автоматизированными линиями розлива;

R&D-лаборатория полного цикла, отвечающая за входной контроль сырья и создание формул и контроль готовой продукции;

Выпуск до 1 миллиона порционных стиков ежемесячно;

Свыше 100 активных SKU в портфеле брендов;

Команда из 100 профильных специалистов;

Международный сертификат пищевой безопасности ISO 22000:2018.

Накопленный опыт позволил основателям открыть второе ключевое направление бизнеса — контрактное производство полного цикла (СТМ). Для брендов, желающих зайти в FoodTech без многомиллионных инвестиций в собственные станки, завод стал готовой R&D-площадкой. За пять лет технологи предприятия спроектировали свыше 1000 авторских рецептур. Сегодня выпуск сложной продукции самарской площадке доверяют лидеры ритейла и гастрономической индустрии: "ВкусВилл", винные дома "Фанагория" и "Абрау-Дюрсо", марки Rekful и NEWA Nutrition.

Захват консервативной аудитории

Закрепив лидерство в категории порционных стиков и желе, основатели пошли на расширение матричного профиля. В ноябре 2026 года "Фуд-Инновация" выходит на классический рынок биологически активных добавок, открывая направление твердых желатиновых капсул под торговой маркой REZALTA.

Это прагматичный бизнес-шаг. Инновационные стики привлекают молодую аудиторию и сторонников биохакинга, однако значительная доля потребителей нутрицевтиков мыслит консервативно и годами выбирает капсульную форму.

"Пять лет мы оттачивали технологии функционального питания в порционных форматах. Выход в категорию классических твердых желатиновых капсул — естественный шаг масштабирования. Около 30% рынка БАД сохраняют приверженность традиционным капсулам, и мы даем этому потребителю продукт эталонного качества. Одновременно мы открываем это окно возможностей для заказчиков нашего контрактного производства", объясняет соучредитель компании Кирилл Ануфриев.

REZALTA создается на основе чистого фармацевтического сырья без лишних наполнителей. В каждой формуле тщательно подобраны действующие вещества, которые дополняют и усиливают действие друг друга.

Новая высота

Путь, который индустриальные гиганты преодолевают десятилетиями, самарские предприниматели прошли за пять лет. Статус резидента "Сколково", шесть золотых медалей на "Продэкспо-2026" и признание лучшим СТМ-производителем на выставке СобМа Экспо подтвердили статус компании в профессиональной среде.

Для Екатерины Кравчук и Кирилла Ануфриева пятилетний рубеж — это только начало. Задача доказательства жизнеспособности идеи решена. Впереди — работа федерального масштаба: насыщение аптечного сектора капсулами REZALTA, рост контрактных мощностей завода и освоение новых экспортных маршрутов. Стартап вырос во взрослую систему, готовую задавать тон всей российской индустрии здоровья.