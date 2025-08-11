Директор "Самаралакто": "Линию растительных напитков введем в конце 2026 года"

Егор Бажал - директор молочного комбината "Самаралакто", входящего в АО "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). В интервью Волга Ньюс он рассказал о том, как предприятие работает после ухода Danone из России, о строительстве новой производственной линии растительных напитков и о трендах на молочном рынке.

- Егор Викторович, что сейчас представляет собой "Самаралакто"?

- "Самаралакто" - один из старейших заводов в нашей компании Health & Nutrition, но при этом и один из самых инновационных и эффективных.

Если в цифрах, то предприятие принимает более 200 тонн молока в день. В год мы выпускаем более 80 тысяч тонн продукции. У нас работает около 400 человек. За последние годы в предприятие вложено более четырех миллиардов рублей.

- На каком месте предприятие находится среди других заводов Health & Nutrition?

- Мы идем на втором месте, после завода-флагмана в Чехове. При этом "Самаралакто" имеет статус инновационной площадки в Health & Nutrition. Большинство разработок, передовых технологий перед внедрением на других заводах компания обкатывает здесь.

- В Самарской области вы крупнейший переработчик молока?

- Один из крупнейших. В Самарской области только два завода перерабатывают более 200 тонн в день.

- Что изменилось в работе "Самаралакто" после ухода Danone с российского рынка и введения режима санкций?

- Мы стали полностью российским бизнесом, независимым и автономным. Мы более российские с точки зрения понимания менталитета, национальных традиций.

В целом же мы продолжили заложенную ранее линию развития. Работаем над повышением эффективности производства, вкладываемся в автоматизацию, роботизацию. Тут все очень просто: любая автоматизация - это уменьшение затрат. При тех же объемах производства она позволяет обеспечивать большую маржинальность.

- А с точки зрения доступа к деньгам, к технологиям стало сложнее?

- Все технологии мы уже взяли, основной штат сохранен - произошло спокойное приобретение, все передавалось плавно. То есть взяли все хорошее и не стали с этим расставаться.

- Проекты развития тоже не были заморожены?

- На самом деле они были разморожены. И активность в этом направлении возросла. Все-таки Danone - крупная транснациональная корпорация, где решения принимаются сложно. Сейчас в Health & Nutrition решения более быстрые.

Так, в этом году на Питерском международном экономическом форуме было подписано соглашение с правительством Самарской области о реализации инвестпроекта по производству растительных напитков под торговой маркой Planto. В 2025-2026 годах мы вложим в него более 1 млрд рублей. Причем это "открытые" деньги, а не "подписали и разошлись". Мы уже полноценно заходим в проект, заключаем первые контракты на поставку оборудования.

- Это будет строительство нового цеха?

- Не совсем. Правильнее сказать - это будет новое производство на имеющихся площадях, которые в последние несколько лет не использовались. Установим там новую технологическую линию мощностью порядка семи тысяч пакетов в час. После ее ввода, который запланирован на конец 2026 года, по объемам производства мы вырастем на 23 процента.

- Почему было принято решение в пользу "растительного" проекта, а не классического молочного?

- Мы видим, что за растительными напитками будущее. В Европе эта ниша развивается десятки лет, в России она только формируется. Это элемент ЗОЖ, полезный продукт (злаки, бобовые в жидком виде).

фото Юлии Зиганшиной

В Health & Nutrition линия по производству растительных напитков уже действует на площадке в Лабинске. Именно исходя из того, как там растут объемы производства (а значит и спрос), было решено запустить еще один такой завод.

- Помимо проекта по растительным напиткам, планируются ли другие крупные инвестиции в ближайшее время?

- Планов у нас много. Планируются строительство новой котельной и расширение склада вспомогательных материалов. Также есть проекты по автоматизации и роботизации. Любой такой проект начинается от 50 миллионов рублей. В общем, в ближайшие лет пять есть над чем работать.

- Каковы производственные показатели комбината по итогам 2024 года и какие задачи были поставлены на 2025 год?

- В 2024 году мы выросли в объемах на 58%. Двузначного роста ожидаем и по итогам 2025 года. Ну и основной акцент, конечно, в этом году у нас на новом проекте.

- Насколько сейчас загружены мощности предприятия?

- Более чем на 65%. Есть цели по увеличению объемов и расширению продуктовой линейки.

- Какая линейка продуктов сейчас выпускается на "Самаралакто"?

- У нас присутствуют практически все бренды Health & Nutrition - "Актибио", "Актуаль", "БиоБаланс", "Даниссимо", "Для всей семьи", "Простоквашино", "Растишка". Многие жители Самарской области, видя нашу продукцию в супермаркетах, не подозревают, что она произведена здесь.

фото Юлии Зиганшиной

По продуктам это молоко, кефиры, кефирные и сывороточные напитки, сметана, десерты, йогурты. Уникальный продукт даже для нашей компании, который производится только в Самаре, - термостатный йогурт. Его мы разливаем с живой закваской прямо в баночки и отправляем дозревать в специальные термокамеры. Технология похожа на то, как бы вы готовили йогурт дома, только здесь он производится в промышленных объемах.

Также только на нашем предприятии выпускается безлактозная линия йогуртов "Актибио", молочные шейки "Даниссимо" и "Растишка".

- Есть планы по корректировке линейки?

- В компании есть отдел разработок новых продуктов, который не дает нам скучать. Идет постоянная ротация продуктов, связанная, правда, больше с отработкой вкусовых предпочтений. То есть, например, у йогуртов основа почти всегда одинаковая, а вот вкусовые добавки разные.

Ну и открою небольшой секрет - рассматриваем различные линейки с более высоким содержанием белка в продуктах. Речь о насыщении белком тех же йогуртов. Это также отработка тренда на ЗОЖ.

- В каких регионах реализуется продукция комбината? Поставляется ли она на экспорт?

- Мы работаем на всю Россию. Также поставляем в страны ближнего зарубежья - Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан и Узбекистан. Географическое положение комбината делает удобной логистику в эти страны. Это ключевые для нашей компании экспортные направления. В этих странах потребители хорошо знакомы с нашими продуктами, потребляют их на протяжении поколений, а "Простоквашино" многими из них воспринимается вообще как эталон качества.

- Насколько высока в регионе конкуренция за сырье между переработчиками молока?

- Рынок сложившийся и объемы распределены. Нельзя сказать, что идет борьба за поставщиков. Другое дело, что сама Самарская область - не самый молочный регион, и около 2/3 молока мы завозим из других регионов. Но для крупной компании в этом нет проблемы, мы не рассматриваем отдельный регион как источник сырья.

- Новых поставщиков в области вы рассматриваете?

- Если они появляются - мы готовы с каждым обсуждать возможное сотрудничество, но у нас есть определенные требования к качеству сырого молока. И прежде чем мы заключим договор, мы должны быть уверены, что они смогут поставлять нам молоко высшего сорта и в нужном объеме. Это отдельное направление работы, им занимаются специалисты службы закупок молока.

фото Юлии Зиганшиной

- Как в последние годы менялась рентабельность производства? От каких факторов она зависит?

- Основной фактор рентабельности - издержки, возможность сдержать их рост. В последние годы выросла стоимость сырья, но мы подстраиваемся под ситуацию. Оптимизируемся через автоматизацию, о чем я уже говорил. Где-то удается обеспечить рентабельность за счет увеличения объемов. Главное - вовремя перестраиваться, а не просто плыть по течению.

- Растет ли потребление молочных продуктов в регионе? Какие тренды можно отметить?

- Молочные продукты пользуются стабильным спросом. В последние годы наблюдается устойчивый тренд на здоровый образ жизни. И мы со своей линейкой в него попадаем. Поскольку в портфеле нашей компании 90% производимой продукции относится к категории здорового питания.

- Какие меры необходимо принимать на уровне государства и региона для развития производства и переработки молока?

- Если говорить о Самарской области, то надо делать регион более молочным. При этом государству нужно вкладываться не столько в переработчиков, сколько в производителей сырого молока, в увеличение стада, в специалистов на селе.

Мы видим, что такая работа ведется, и она должна продолжаться - это вопрос продовольственной безопасности страны.