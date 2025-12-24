Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подведет итоги развития региона

В пятницу, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подведет основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.

Мероприятие состоится в правительстве Самарской области. Подведение итогов будут транслировать в прямом эфире телеканалов региона: "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24" и "Самара-ГИС" и в их социальных сетях. Также трансляцию можно будет посмотреть на официальных ресурсах правительства Самарской области. Начало трансляции в 15:00.