Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подведет итоги развития региона

В пятницу, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подведет основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.
Мероприятие состоится в правительстве Самарской области. Подведение итогов будут транслировать в прямом эфире телеканалов региона: "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24" и "Самара-ГИС" и в их социальных сетях. Также трансляцию можно будет посмотреть на официальных ресурсах правительства Самарской области. Начало трансляции в 15:00.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит