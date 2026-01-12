С Днем работника прокуратуры поздравил сотрудников и ветеранов губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работника прокуратуры.

"Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении своей трехвековой истории органы прокуратуры играли исключительно важную роль в защите прав и свобод человека, борьбе с преступностью и коррупцией, укреплении законности и правопорядка.

Сегодня прокуратура Российской Федерации вносит весомый вклад в обеспечение надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства, отстаивание интересов граждан, достижение национальных целей развития, поставленных Президентом России В. В. Путиным. Одним из ключевых направлений работы прокуратуры является поддержка и правовое сопровождение участников специальной военной операции и их семей.

Признателен сотрудникам прокуратуры Самарской области за совместную работу в интересах нашего региона и его жителей, высочайший профессионализм, верность служебному долгу и принципиальный подход к делу. Благодарю ветеранов, на которых равняется молодое поколение.

Уверен, вы и дальше с честью будете решать стоящие перед вами задачи.

От всей души желаю вам успехов в работе на благо Самарской области и страны! Здоровья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!", - говорится в сообщении.