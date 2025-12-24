Авито: большинство россиян хотят изменить свою жизнь с Нового года

76% россиян хотели бы изменить что-то в жизни, а 29% планируют начать действовать с Нового года. Причем к заветной дате гораздо чаще привязываются опрошенные от 18 до 24 лет (48%) и от 25 до 34 лет (38%), в то время как более старшие поколения спокойнее относятся к символическим числам. Согласно данным сервисов Авито Недвижимость и Авито Путешествия, опросившим 10 тыс. россиян старше 18 лет, начать "новую жизнь" лучше всего помогает финансовая подушка и стабильность (38%), четкий план (28%) и поддержка семьи или партнера (23%).

Планируете ли вы начать "новую жизнь" или внести изменения с наступающего Нового года? Все вместе Пол Возраст муж жен 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Да, именно с Нового года хочу многое изменить 28% 29% 27% 48% 38% 29% 20% 13% 9% Планы на изменения есть, но не привязаны к дате 29% 26% 31% 24% 31% 34% 31% 24% 21% Пока не знаю, но мысли об изменениях есть 19% 19% 20% 14% 16% 18% 23% 23% 24% Нет, не планирую серьезных изменений 19% 20% 18% 10% 11% 14% 20% 34% 42% Затрудняюсь ответить 5% 6% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 4%

Чаще всего (29%) россияне хотят изменений в карьере: найти новую работу или сменить профессию; 16% опрошенных назвали сферу семьи и отношений, 15% задумываются об улучшении жилищных условий: переезде, покупке новой квартиры или загородного дома, 10% хотят больше путешествовать. Про работу чаще думают мужчины (32% против 26% у женщин), в то время как женщины больше планируют изменения в вопросах жилья (17% против 13% у мужчин) и туристических поездок (11% против 9% у мужчин).

Говоря о жилищном вопросе, россияне чаще всего делились планами о ремонте или перепланировке в текущем жилье (25%), желании переехать в другой город, купить первую собственную недвижимость, приобрести или снять более просторную квартиру в своем городе (по 14%), либо переехать в пригород (10%). Про покупку недвижимости для отдыха или инвестиций заявились 5%. О планах сменить регион больше говорили опрошенные в возрасте от 55 до 64 лет (21%), про апгрейд текущего пространства — люди старше 65 лет (38%), о покупке первого жилья — от 25 до 34 лет (19%). Они же чаще других среди целей на Новый год называли желание взять ипотеку, в том числе семейную.

Что касается путешествий, то опрошенные хотели бы совершать больше поездок по России: так ответил 41%, причем среди респондентов старше 65 лет таких ровно половина. Также россияне планируют больше коротких путешествий по выходным (39%), более длительные поездки и посещение зарубежных стран (по 24%), хотят открывать малые города (22%). Опрошенные с 18 до 24 лет чаще других думают о том, чтобы побывать в классных отелях (22%) и в новых городах почувствовать себя местными жителями (18%).

Также у россиян спросили, какой вариант жилья бы они предпочли, если бы была возможность 2–3 месяца в году жить в другом месте. Снять загородный дом или виллу у моря или в горах хотели бы 26% опрошенных, попробовать разные форматы проживания — 25%, приобрести собственное жилье специально для этого — 20%, арендовать квартиру или апартаменты в городе — 16%, останавливаться в апарт-отелях с сервисом — 8%.