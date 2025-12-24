16+
Финансы Экономика и бизнес

Авито: большинство россиян хотят изменить свою жизнь с Нового года

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
76% россиян хотели бы изменить что-то в жизни, а 29% планируют начать действовать с Нового года. Причем к заветной дате гораздо чаще привязываются опрошенные от 18 до 24 лет (48%) и от 25 до 34 лет (38%), в то время как более старшие поколения спокойнее относятся к символическим числам. Согласно данным сервисов Авито Недвижимость и Авито Путешествия, опросившим 10 тыс. россиян старше 18 лет, начать "новую жизнь" лучше всего помогает финансовая подушка и стабильность (38%), четкий план (28%) и поддержка семьи или партнера (23%).

Планируете ли вы начать "новую жизнь" или внести изменения с наступающего Нового года?

Все вместе

Пол

Возраст

муж

жен

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Да, именно с Нового года хочу многое изменить

28%

29%

27%

48%

38%

29%

20%

13%

9%

Планы на изменения есть, но не привязаны к дате

29%

26%

31%

24%

31%

34%

31%

24%

21%

Пока не знаю, но мысли об изменениях есть

19%

19%

20%

14%

16%

18%

23%

23%

24%

Нет, не планирую серьезных изменений

19%

20%

18%

10%

11%

14%

20%

34%

42%

Затрудняюсь ответить

5%

6%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

4%

Чаще всего (29%) россияне хотят изменений в карьере: найти новую работу или сменить профессию; 16% опрошенных назвали сферу семьи и отношений, 15% задумываются об улучшении жилищных условий: переезде, покупке новой квартиры или загородного дома, 10% хотят больше путешествовать. Про работу чаще думают мужчины (32% против 26% у женщин), в то время как женщины больше планируют изменения в вопросах жилья (17% против 13% у мужчин) и туристических поездок (11% против 9% у мужчин).

Говоря о жилищном вопросе, россияне чаще всего делились планами о ремонте или перепланировке в текущем жилье (25%), желании переехать в другой город, купить первую собственную недвижимость, приобрести или снять более просторную квартиру в своем городе (по 14%), либо переехать в пригород (10%). Про покупку недвижимости для отдыха или инвестиций заявились 5%. О планах сменить регион больше говорили опрошенные в возрасте от 55 до 64 лет (21%), про апгрейд текущего пространства — люди старше 65 лет (38%), о покупке первого жилья — от 25 до 34 лет (19%). Они же чаще других среди целей на Новый год называли желание взять ипотеку, в том числе семейную.

Что касается путешествий, то опрошенные хотели бы совершать больше поездок по России: так ответил 41%, причем среди респондентов старше 65 лет таких ровно половина. Также россияне планируют больше коротких путешествий по выходным (39%), более длительные поездки и посещение зарубежных стран (по 24%), хотят открывать малые города (22%). Опрошенные с 18 до 24 лет чаще других думают о том, чтобы побывать в классных отелях (22%) и в новых городах почувствовать себя местными жителями (18%).

Также у россиян спросили, какой вариант жилья бы они предпочли, если бы была возможность 2–3 месяца в году жить в другом месте. Снять загородный дом или виллу у моря или в горах хотели бы 26% опрошенных, попробовать разные форматы проживания — 25%, приобрести собственное жилье специально для этого — 20%, арендовать квартиру или апартаменты в городе — 16%, останавливаться в апарт-отелях с сервисом — 8%.

Если бы у вас была возможность 2-3 месяца в году жить в другом месте, какой формат жилья вы бы предпочли?

Все вместе

Пол

Возраст

муж

жен

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Снять загородный дом или виллу у моря/в горах

26%

25%

27%

30%

29%

32%

22%

18%

20%

Попробовать разные форматы проживания

25%

24%

26%

16%

21%

26%

30%

29%

30%

Остановиться в своем жилье, купленном специально для этого

20%

20%

20%

14%

20%

21%

27%

19%

16%

Арендовать квартиру или апартаменты в городе

16%

18%

15%

23%

18%

15%

8%

18%

16%

Остановиться в апарт-отеле с сервисом

8%

7%

9%

12%

8%

6%

9%

8%

8%

