Авито: большинство россиян хотят изменить свою жизнь с Нового года

76% россиян хотели бы изменить что-то в жизни, а 29% планируют начать действовать с Нового года. Причем к заветной дате гораздо чаще привязываются опрошенные от 18 до 24 лет (48%) и от 25 до 34 лет (38%), в то время как более старшие поколения спокойнее относятся к символическим числам. Согласно данным сервисов Авито Недвижимость и Авито Путешествия, опросившим 10 тыс. россиян старше 18 лет, начать "новую жизнь" лучше всего помогает финансовая подушка и стабильность (38%), четкий план (28%) и поддержка семьи или партнера (23%).
|
Планируете ли вы начать "новую жизнь" или внести изменения с наступающего Нового года?
|
Все вместе
|
Пол
|
Возраст
|
муж
|
жен
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Да, именно с Нового года хочу многое изменить
|
28%
|
29%
|
27%
|
48%
|
38%
|
29%
|
20%
|
13%
|
9%
|
Планы на изменения есть, но не привязаны к дате
|
29%
|
26%
|
31%
|
24%
|
31%
|
34%
|
31%
|
24%
|
21%
|
Пока не знаю, но мысли об изменениях есть
|
19%
|
19%
|
20%
|
14%
|
16%
|
18%
|
23%
|
23%
|
24%
|
Нет, не планирую серьезных изменений
|
19%
|
20%
|
18%
|
10%
|
11%
|
14%
|
20%
|
34%
|
42%
|
Затрудняюсь ответить
|
5%
|
6%
|
4%
|
4%
|
5%
|
5%
|
5%
|
6%
|
4%
Чаще всего (29%) россияне хотят изменений в карьере: найти новую работу или сменить профессию; 16% опрошенных назвали сферу семьи и отношений, 15% задумываются об улучшении жилищных условий: переезде, покупке новой квартиры или загородного дома, 10% хотят больше путешествовать. Про работу чаще думают мужчины (32% против 26% у женщин), в то время как женщины больше планируют изменения в вопросах жилья (17% против 13% у мужчин) и туристических поездок (11% против 9% у мужчин).
Говоря о жилищном вопросе, россияне чаще всего делились планами о ремонте или перепланировке в текущем жилье (25%), желании переехать в другой город, купить первую собственную недвижимость, приобрести или снять более просторную квартиру в своем городе (по 14%), либо переехать в пригород (10%). Про покупку недвижимости для отдыха или инвестиций заявились 5%. О планах сменить регион больше говорили опрошенные в возрасте от 55 до 64 лет (21%), про апгрейд текущего пространства — люди старше 65 лет (38%), о покупке первого жилья — от 25 до 34 лет (19%). Они же чаще других среди целей на Новый год называли желание взять ипотеку, в том числе семейную.
Что касается путешествий, то опрошенные хотели бы совершать больше поездок по России: так ответил 41%, причем среди респондентов старше 65 лет таких ровно половина. Также россияне планируют больше коротких путешествий по выходным (39%), более длительные поездки и посещение зарубежных стран (по 24%), хотят открывать малые города (22%). Опрошенные с 18 до 24 лет чаще других думают о том, чтобы побывать в классных отелях (22%) и в новых городах почувствовать себя местными жителями (18%).
Также у россиян спросили, какой вариант жилья бы они предпочли, если бы была возможность 2–3 месяца в году жить в другом месте. Снять загородный дом или виллу у моря или в горах хотели бы 26% опрошенных, попробовать разные форматы проживания — 25%, приобрести собственное жилье специально для этого — 20%, арендовать квартиру или апартаменты в городе — 16%, останавливаться в апарт-отелях с сервисом — 8%.
|
Если бы у вас была возможность 2-3 месяца в году жить в другом месте, какой формат жилья вы бы предпочли?
|
Все вместе
|
Пол
|
Возраст
|
муж
|
жен
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Снять загородный дом или виллу у моря/в горах
|
26%
|
25%
|
27%
|
30%
|
29%
|
32%
|
22%
|
18%
|
20%
|
Попробовать разные форматы проживания
|
25%
|
24%
|
26%
|
16%
|
21%
|
26%
|
30%
|
29%
|
30%
|
Остановиться в своем жилье, купленном специально для этого
|
20%
|
20%
|
20%
|
14%
|
20%
|
21%
|
27%
|
19%
|
16%
|
Арендовать квартиру или апартаменты в городе
|
16%
|
18%
|
15%
|
23%
|
18%
|
15%
|
8%
|
18%
|
16%
|
Остановиться в апарт-отеле с сервисом
|
8%
|
7%
|
9%
|
12%
|
8%
|
6%
|
9%
|
8%
|
8%
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk