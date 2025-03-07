На Поволжский комбинат "Родник" пришел новый менеджер

В конце февраля 2025 г. в ООО Поволжский комбинат "Родник" и ООО "ПромТех", бенефициаром которых называют депутата губдумы Александра Милеева, сменилось руководство. Предприятия возглавил Алексей Фомичев.

Фомичев сменил в должности гендиректора Сергея Кройдера, который работал в ООО ПК "Родник" и "Промтехе" с мая 2023 года. До этого Кройдер работал менеджером на самарском заводе пивоваренной компании "Балтика".

Алексей Фомичев, по информации ИАС Seldon.Basis, возглавляет АО "Фармацевтический комбинат". Компания с московской пропиской, производство размещено во Владикавказе. Комбинат, согласно официальному сайту организации, является производителем лекарственного средства "Спирт этиловый 95%". Кроме того, АО "Фармацевтический комбинат" выпускает антисептик "Асептолин".

В 2021 г. РИА Новости сообщали о проверке группы российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную неуплату налогов на 12 млрд рублей. Речь шла в числе прочих компаний и об АО "Фармацевтический комбинат".