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На Поволжский комбинат "Родник" пришел новый менеджер

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце февраля 2025 г. в ООО Поволжский комбинат "Родник" и ООО "ПромТех", бенефициаром которых называют депутата губдумы Александра Милеева, сменилось руководство. Предприятия возглавил Алексей Фомичев.

Фото: Владимир Котмишев

Фомичев сменил в должности гендиректора Сергея Кройдера, который работал в ООО ПК "Родник" и "Промтехе" с мая 2023 года. До этого Кройдер работал менеджером на самарском заводе пивоваренной компании "Балтика".

Алексей Фомичев, по информации ИАС Seldon.Basis, возглавляет АО "Фармацевтический комбинат". Компания с московской пропиской, производство размещено во Владикавказе. Комбинат, согласно официальному сайту организации, является производителем лекарственного средства "Спирт этиловый 95%". Кроме того, АО "Фармацевтический комбинат" выпускает антисептик "Асептолин".

В 2021 г. РИА Новости сообщали о проверке группы российских фармацевтических компаний, предположительно продающих спирт под видом антисептика "Асептолин", на возможную неуплату налогов на 12 млрд рублей. Речь шла в числе прочих компаний и об АО "Фармацевтический комбинат".

ООО ПК "Родник" появилось накануне банкротства ООО "СК "Родник" по тому же адресу - ул. Ветлянская, 50. Обе компании аффилированы депутату губернской думы Александру Милееву. Долги банкрота оценивались в 4,35 млрд рублей. Владельцем ООО ПК "Родник" с июля 2021 г. является бизнесмен Александр Гурьянов.

Как рассказывал в интервью Волга Ньюс экс-директор самарского завода и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана, ООО "Промышленные технологии" является фактическим владельцем недвижимого имущества "Родника".

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

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