Пищевая промышленность АПК и пищепром

Маслозавод "Пестравский" представил новинки: безлактозные продукты и инновационные высокобелковые коктейли Letʼs Go

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Маслозавод "Пестравский", один из ведущих и надёжных производителей молочной продукции Самарской области, с гордостью представил два новых направления — уникальный высокобелковый протеиновый коктейль Letʼs Go и линейку безлактозных молочных продуктов. В день презентации завод посетила делегация комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию, чтобы лично познакомиться с современными технологиями и новыми продуктами предприятия.

Фото: предоставлено автором

В составе делегации были председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Леонидович Сомов, заместитель председателя Николай Александрович Панченко, депутат Михаил Анатольевич Абдалкин, представители министерства сельского хозяйства Самарской области, и муниципальных органов.

Генеральный директор Маслозавода "Пестравский" Николай Владимирович Астафуров и начальник производства Наталья Владимировна Коренченко провели для гостей экскурсию и представили инновационные продукты.

Гости получили возможность увидеть полный цикл производства — от приёма молока до выпуска готовой продукции, а также оценить высокий уровень контроля качества и современные технологии.

После экскурсии для гостей была организована дегустация новинок — безлактозной продукции и инновационного высокобелкового коктейля Letʼs Go, а также другой, уже полюбившейся продукции торговой марки "Пестравка". Вкус и питательная ценность новых продуктов получили высокую оценку.

Одним из ярких событий презентации стал запуск высокобелкового коктейля Letʼs Go — новинки, которая уже готова занять прочное место на рынке функционального питания России. Этот коктейль — результат тщательной разработки: в его состав входят 23 витамина и минерала, а также клетчатка, улучшающая усвоение белка и поддерживающая пищеварение. Упаковка объёмом 500 г не требует специального температурного режима хранения, что делает продукт удобным для активного образа жизни — его легко взять с собой на тренировку, в путешествие или на работу.

Мощный источник белка и питательных веществ для тех, кто живёт в движении и стремится к лучшим результатам. Коктейль помогает быстро восстанавливаться после тренировок, стимулирует рост мышц и контролирует вес, обеспечивая организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Практичная упаковка и отличный вкус делают его незаменимым помощником в достижении спортивных целей и поддержании здорового образа жизни — идеальный выбор для активных взрослых и заботливых родителей, следящих за рационом подростков.

"Letʼs Go — это не просто напиток, а поддержка и уверенность в достижении целей, будь то спортивные результаты, контроль веса или правильное питание всей семьи", — отмечают представители предприятия.

Также была представлена новая уникальная безлактозная продукция — ряженка, сметана и молоко. Эти продукты предназначены для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, но не хочет отказываться от натурального вкуса и полезных свойств молочных продуктов. В ближайших планах — расширение ассортимента за счёт безлактозного творога и сыров, что позволит сделать линейку ещё более разнообразной и привлекательной для потребителей с особыми потребностями в питании.

Евгения Головлева, специалист по связям с общественностью ТМ "Пестравка":

"Мы рады представить два ключевых направления в развитии линейки функциональных молочных продуктов торговой марки "Пестравка" — это инновационный высокобелковый продукт — функциональный коктейль под новым брендом Letʼs Go и безлактозная продукция, включающая ряженку, сметану и молоко. Оба направления полностью соответствуют современным тенденциям: осознанному питанию, поддержке здоровья, удобству использования и высокой питательной ценности.

Продукция торговой марки "Пестравка" уже представлена в федеральных торговых сетях, включая столичный регион, и мы активно расширяем своё присутствие по всей России. Рассматриваем также возможность выхода на зарубежные рынки — увеличенный срок годности и специальная упаковка делают это возможным.

Кроме того, развитие новых направлений способствует росту производства и созданию дополнительных рабочих мест в регионе, что положительно влияет на экономику Самарской области. Мы уверены, что эти шаги помогут укрепить наши позиции на рынке и предложить потребителям качественные и полезные продукты".

Генеральный директор Маслозавода "Пестравский" Николай Астафуров отметил, что развитие новых продуктовых направлений стало логичным продолжением стратегии предприятия, основанной на внимательном анализе потребностей рынка и постоянном совершенствовании технологий:

"Идея внедрения высокобелковых продуктов родилась в нашем маркетинговом отделе, который внимательно изучает рынок и потребности потребителей. Именно они инициировали разработку этой категории. Отдел разработки создал первоначальные рецептуры, а уже на заводе мы их доработали, адаптировали под наши производственные линии и запустили в производство.

Линейка продуктов Letʼs Go ориентирована в первую очередь на активную молодёжь — людей, ведущих динамичный образ жизни и заботящихся о правильном питании. Мы недавно общались с молодыми специалистами, которые проектируют для нас новые цеха, и они хорошо осведомлены о тенденциях в области высокобелкового питания. Однако эта продукция рассчитана не только на молодёжь. Среди наших покупателей — люди, которые следят за своим рационом и здоровьем. Более того, к нам уже обращаются представители лечебных учреждений, проявляя интерес к возможности включения этих продуктов в рацион пациентов — в том числе в период восстановления и реабилитации.

Таким образом, рынок для высокобелковых продуктов у нас достаточно широкий, и мы уверены, что эта линейка станет важным и востребованным направлением в нашем производстве".

Маслозавод "Пестравский" — одно из ведущих молочных предприятий Самарской области, прошедшее путь от небольшого маслопункта 1930-х годов до современного производства, перерабатывающего до 250 тонн молока в сутки. Сегодня завод выпускает более 70 наименований продукции под брендом "Пестравка", который с 2002 года стал символом качества, натуральности и доверия потребителей. На предприятии работает 320 человек, действует 8 производственных линий и внедрена система менеджмента качества ISO 22000. Продукция завода удостоена высоких наград, включая знак "Достояние губернии" и сертификат "Роскачество — Халяль".

