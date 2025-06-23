РСХБ: в АПК происходит структурная перестройка с акцентом на пищевую промышленность

Объём производства российской пищевой промышленности с 2019 года увеличился на 96% до 11,8 трлн рублей. Это говорит о том, что при сохранении высоких темпов создания сырьевой массы в АПК активно растёт производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Одна из ключевых ниш на ближайшие годы — рынок готовой продукции. Эту тенденцию на сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" Петербургского международного экономического форума объяснила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
"Россия обеспечена необходимой товарной массой практически по всем основным продуктам питания. Теперь мы наблюдаем структурную перестройку АПК: при продолжении роста сельского хозяйства фокус агробизнеса смещается к увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью", — констатировала Ирина Жачкина.
Вывод основан на данных рынка: за 2019–2024 гг. производство в сельском хозяйстве выросло на 53% до 8,9 трлн рублей, а в пищевой промышленности — на 96% до 11,8 трлн рублей.
В пищевой промышленности устойчиво увеличивается выручка, наблюдается отчётливая положительная тенденция в экспорте. Так, поставки за границу муки (продукция передела зерновых) за последние 5 лет увеличились вдвое, кондитерских изделий — на треть.
Реализация дорогой продукции глубокой переработки за рубежом обеспечивает поступление большей прибыли в Россию, что конвертируется в инвестиции в дальнейший рост агросектора, объяснила Ирина Жачкина.
Один из самых перспективных ниш пищевой промышленности — готовая еда.
"Экономия времени и спрос на разнообразие — два мощных драйвера, перестраивающих наш подход к питанию. Пищевая индустрия ответила на эти запросы появлением рынка готовой еды. И это глобальный тренд. Сейчас доля готовой еды в каналах продаж пока скромная — чуть более 6%. С учётом опыта европейских стран с сопоставимым потребительским поведением, где население в 1,5–2 раза меньше, потенциал роста нашего рынка — не просто кратный, а взрывной", — отметила Ирина Жачкина.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами