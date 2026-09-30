Геносервис Руско — импортозамещение в современных реалиях

Более 15 лет племенное предприятие "Геносервис Руско" (лицензия Минсельхоза РФ № 011771 от 30.12.2021) осуществляет поставку высококачественного генетического материала в хозяйства Самарской области, Приволжского и Центрального федеральных округов РФ, оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства.

"Основная цель компании — адаптация и внедрение лучших мировых практик производства молока и мяса на территории России, а также организация в РФ производств сопутствующих товаров и услуг. Выбор зарубежных партнеров с условием передачи российским специалистам ноу-хау и развитием отечественного производства", — говорит учредитель компании, кандидат экономических наук Мария Петухова.

Основной упор в поставках семени сделан на российские станции искусственного осеменения. Стратегическим партнером по поставке племенного материала выбрано АО ГПП "Элита"(Республика Татарстан).

Почему генеральный партнер "Геносервис Руско" именно эта российская станция искусственного осеменения?

1. АО "ГПП "Элита" — ключевое предприятие в племенном животноводстве РФ мирового уровня. Яркий пример успешной реализации стратегии импортозамещения;

2. Для работы в хозяйствах в 2026/2027 г. г. предлагается семя быков молочных пород с оценкой в международной базе CDCB, мясных — в международной базе Interbeef.com;

3. Быки голштинской породы со следующими критериями отбора:

племенные качества: наличие актуальной оценки (геномной и по качеству потомства) в базе CDCB (США), август 2026 (NM — от 350 −1200 $, TPI — 2600 — 3300, молоко — 250 — 1300 кг, продолжительность продуктивной жизни — 0,5 — 5,5 лактаций), российской оценки базы ФГБНУ ВНИИплем ПЛЕМРЕСУРС;

достоверность геномной оценки от 82%;

наличие актуальных данных оценки по качеству потомства в системе оценки Чешской Республики: в том числе, оплодотворяющая способность, продуктивные качества;

использование быков с редкой родословной, быки аут кроссы.

По данным на декабрь 2022 года 55% всех голштинских быков базы CDCB имеют общих прямых родственников!

4. Жесточайший контроль отсутствия генетических аномалий и гаплотипов;

5. Одним из приоритетных направлений работы АО "ГПП "Элита" является постоянный мониторинг качества семени, как по концентрации и активности, так и по микробиологии.

Каждая паэтка проходит 4-уровневый контроль качества.

Все качество семени: соответствует ГОСТ 2630-83-2015, общая концентрация спермиев в одной паэтке (0,25 мл) свыше 28 млн, пригодных к использованию не менее 15 млн, пригодных к использованию минимум 60%.

Паэтки предлагаются объёмом 0.25 и 0.5 мл.

5. В лаборатории контроля качества семени АО "ГПП "Элита" имеется анализатор семени новейшего поколения SPERMBOT, компании TECH®. Это единственный аппарат данного уровня, находящийся на станциях искусственного осеменения РФ, позволяющий контролировать концентрацию и активность сперматозоидов.

В 2026 году ООО " Геносервис Руско", как стратегический партнер АО "ГПП "Элита", при отгрузке семени в хозяйство в пакете документов предоставляет отчет по каждой серии и партии отгруженного биоматериала. В нем содержится: основная информация о дате взятия семени, кличке быка, его номере, данные по качеству подвижности и морфологии каждой серии и партии.

Особое внимание специалисты племенного дела уделяют кормлению животных. Рентабельное производство можно построить только со здоровым стадом. Тогда и воспроизводство будет в порядке, и продуктивное долголетие не подведет.

Племенное предприятие предлагает престартерный комбикорм для телят "Интенсивный корм", произведенный по своей рецептуре на базе Алатырского комбикормового завода ГК Мегамикс (Республика Чувашия).

В "Геносервис Руско" можно приобрести минерально-витаминные премиксы для высокопродуктивных лактирующих и сухостойных коров, производимые на базе премиксного завода AV NutriSmart в г. Оренбург.

Племенным предприятием "Геносервис Руско" проводятся на системной основе:

— на базе ФГБУ ВПО Самарский ГАУ практические семинары с участием ведущих практиков РФ по основным тематическим блокам;

— на базе АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан) выводка быков.

Еженедельно команда "Геносервис Руско" рассылает в хозяйства информацию о новых поставках биоматериала и кормов на склад в г. Самара, о предстоящих семинарах и совместных мероприятиях с партнерами, а также полезную информацию по аспектам кормления и содержания крупного рогатого скота.

Полюбоваться красотой быков АО ГПП "Элита" можно по ссылке.