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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Живайкин: "Цены на продукты будут проверять по всей цепочке — от поставщика до кассы"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Госдуме рассматривают законопроект, предложенный "Единой Россией" о мониторинге за ценами на продукты не только в магазине, но и по всей цепочке — от поставщика до кассы. Чтобы в момент резкого подорожания было понятно, где именно цена "поехала" вверх и кто её разогнал.

Фото: Дарья Глазкова

"Это нормальная мера. Если цены резко растут, нужно быстро понимать причину — дефицит, логистика или чья-то лишняя наценка. Тогда и решения можно принимать по делу, — комментирует законопроект депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, поддерживая инициативу. — Что это значит для жителей? Подскочили цены на молоко или яйца. Система покажет, на каком этапе произошло удорожание — у производителя, у оптовика, на перевозке или уже в рознице. Для покупателей это шанс на более быстрый разбор полётов и меньше ситуаций, когда "всё подорожало, а почему — никто не знает".

Предлагается, что правительство утвердит список федеральных ведомств, которым разрешат получать у ФНС нужные данные о торговле продуктами — по сделкам, ценам, объёмам продаж и финансовым показателям компаний. То есть государство сможет не гадать по слухам, а смотреть на цифры: что закупили, по какой цене продали, какая наценка получилась.

Данные обещают использовать только для контроля и анализа — публиковать их не будут (кроме случаев, которые уже прописаны в Налоговом кодексе). Ещё Правительство определит список продуктов, по которым такой мониторинг будет вестись в первую очередь.

Гид потребителя

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