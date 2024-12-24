Оливье за 295 рублей: как с "Победой" сделать праздник доступным без потери вкуса

Даже когда живую сосну меняют на искусственную елку, а запуск салютов сводится к взрыву хлопушек, одна новогодняя традиция остается неизменной — в центре праздничного стола всегда стоит оливье.

Во сколько же обойдется россиянам символ новогодних торжеств в 2024 году? К примеру, посчитать индекс любимого новогоднего салата можно на основании средних цен дискаунтера "Победа".

Для приготовления оливье на семью из четырех человек понадобится: 400 граммов колбасы, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 400 граммов соленых огурцов, 400 граммов горошка, четыре яйца, 200 мл майонеза, 100 г репчатого лука. Считаем более детально.

Таким образом 4 порции оливье из продуктов, купленных в дискаунтере "Победа", вышли на 295,02 руб. В среднем по стране такой набор продуктов стоит от 348 до 414 рублей.

Конечно, из магазина домой отправится не по 400 г, а целый килограмм колбасы, картофеля, лука, моркови и большая банка маринованных огурцов. На оливье пригодится не все, остальное можно смело использовать для других угощений новогоднего стола.



Общий прайс будет такой (средние значения по сети "Победа"):

Итак, несмотря на разговоры про дороговизну продуктов и инфляцию, собрать вкусный новогодний стол реально за вполне разумные деньги.