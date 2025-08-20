"Пятерочка" подвела промежуточные итоги инклюзивного VR-проекта для детей с аутизмом

Торговая сеть "Пятёрочка" вместе с компанией VR Inclusion подвела промежуточные итоги инклюзивного образовательного проекта "Виртуальный магазин", пилот которого был запущен в апреле 2025 года. IT-разработка помогает детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими особенностями развития в обучении самостоятельности и уверенного поведения в обществе во время посещения магазина у дома.

В пилотном тестировании проекта приняли участие более 160 школьников с РАС, диабетом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из них курс до конца прошли 85% ребят — у всех снизились признаки социальной дезадаптации почти в два раза. В начале программы они выполняли правильно около половины заданий (причём участники с выраженными поведенческими нарушениями могли верно справиться лишь с 10% заданий в условиях минимальной сенсорной нагрузки), а после прохождения — 100% (при активной сенсорной нагрузке, приближенной к реальной).

Сценарий проекта воссоздает реальную торговую среду в игровой форме и комфортной обстановке с помощью технологий виртуальной реальности. Участники выбирают продукты, анализируют цены, покупают товары и контактируют с кассами самообслуживания или персоналом. Эти действия до курса вызывали трудности и стресс у подавляющего большинства участников.

В среднем каждый участник прошёл четыре урока по 45 минут, а в рамках всего пилота педагоги и психологи организаций участников обеспечили 420 часов активных занятий. Курс включает разные уровни сложности: при прохождении добавляется больше звуков, возрастает ассортимент продуктов и число персонажей в игровом пространстве. Такая мягкая адаптация помогает снять тревожность на пути к новым бытовым компетенциям.

"Для меня и всей команды очень важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и спокойно в повседневных ситуациях — даже таких, как обычная поездка в магазин. Мы знаем, что для детей с РАС это может стать настоящим испытанием: их пугают не только люди вокруг, но и громкие звуки, яркий свет. Чтобы поддержать их, мы вместе с нашими партнёрами создали специальный обучающий VR-сценарий. Спустя несколько месяцев после запуска проекта мы видим, что ребята становятся увереннее и спокойнее, а родители с радостью отмечают, что походы за покупками теперь проходят без тревоги и стресса", — рассказала руководитель направления устойчивого развития торговой сети "Пятёрочка" Алина Юхневич.

Система получила высокие оценки педагогов и специалистов: 4,29 из 5 баллов за удобство и приближённость к реальным условиям. В пяти из семи случаев дети адаптировались к интерфейсу менее, чем за час. По итогам пилота в сценарий были внесены технологические улучшения.

"По завершении пилота мы видим результат: дети проходят сценарий с интересом, справляются с задачами, а родители и специалисты замечают реальные изменения. Для нас важно не просто дать технологию, а встроить её в живую среду, где она действительно помогает", — отметил основатель VR Inclusion Сергей Андреев.

Сегодня к проекту присоединились профильные НКО, включая крупнейшую в стране организацию в области инклюзии, в контур которой входит более 70 региональных отделений "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов", ФРЦ при МГППУ, детский центр благотворительного фонда "Антон тут рядом", РОО "Контакт", школы и реабилитационные интернаты в разных городах РФ. Некоторые учреждения начали занятия, другие — планируют старт в ближайшие месяцы.

"Виртуальный магазин" входит в трек инклюзивных инициатив сети и является частью программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой".