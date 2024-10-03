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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В Самаре открылся логистический центр сети дискаунтеров ПОБЕДА

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре появился новый логистический хаб от сети магазинов-дискаунтеров ПОБЕДА. Располагаться он будет в двух локациях: в Кировском районе города и пос. Смышляевка. Комплекс будет обеспечивать до 150 магазинов, "захватывая" Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую области и Республику Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Фото: предоставлено ООО ТК Лето

Распределительный центр рассчитан на хранение 2600 тонн товаров, его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Комплекс оборудован как для сухого, так и для мультитемпературного хранения, включающего зоны фруктов и овощей, категории "фреш", замороженных товаров.

"Торговая сеть ПОБЕДА объединяет уже более 600 магазинов по всей России. Чтобы своевременно обеспечивать магазины, а соответственно и наших покупателей свежими и качественными товарами нужны распределительные центры. Наша компания стабильно развивается. В Самаре мы работаем с февраля 2015 года, за это время мы открыли 88 магазинов, и сегодня сделали очередной шаг, открыв шестой распределительный центр торговой сети ПОБЕДА. Это новые рабочие места, отлаженная работа с местными поставщиками, производителями товаров, что безусловно будет способствовать развитию сети и региона в целом", — сказал генеральный директор торговой сети ПОБЕДА Даниил Сикачина.

В ЛЦ внедрена система управления складом (WMS). Это существенно упрощает работу и логистические процессы. Сухой склад располагается на ул. Земеца, а холодный склад — на ул. Механиков в пос. Смышляевка.

"Бесперебойную работу комплекса обеспечивают порядка 200 сотрудников и более 50 единиц техники — это палетоперевозчики, электрокары, электроштабелеры, ричтраки и т. д. Здесь в распределительном центре осуществляется приемка, наборка, консолидация, загрузка, проверка качества товара и отправка по магазинам", — рассказал директор логистического центра торговой сети ПОБЕДА (г. Самара) Иван Котков.

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