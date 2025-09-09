16+
Продуктовый ритейл

"Пятёрочка" запускает акцию с главным призом — квартирой у моря

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Торговая сеть "Пятёрочка" объявляет о запуске акции "Выиграйте квартиру у моря". Главный приз — квартира в Новороссийске, которая станет для победителя воплощением мечты о собственном жилье на побережье.

Акция пройдет с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине "Пятёрочка" или через сервис "Пятёрочка Доставка". После этого нужно зарегистрировать чек на сайте акции.

Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 43 м² с ремонтом в жилом комплексе "Аврора 2" в Новороссийске. Помимо главного приза, каждую неделю среди участников будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении "Пятёрочка", а также на покупку техники и гаджетов. Увеличить шансы на выигрыш можно, приобретая товары партнёров акции.

Акция "Выиграйте квартиру у моря" пройдёт до 27 октября во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на официальном сайте more.5ka.ru.

Реклама. ООО "Агроторг".

ERID: 2VSb5xhBn25

ИНН 7825706086

