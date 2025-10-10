16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осень в стиле "Тыквенного Стаса": как выиграть оранжевый авто в "Пятёрочке" Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика "Менеджер по заботе" поддержит инициативы граждан по всей России "Пятёрочка" запускает акцию с главным призом — квартирой у моря "Пятерочка" подвела промежуточные итоги инклюзивного VR-проекта для детей с аутизмом

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Осень в стиле "Тыквенного Стаса": как выиграть оранжевый авто в "Пятёрочке"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" представляет новую сезонную акцию "Тыквенный Стас" с розыгрышем стильного автомобиля, путешествия по России и других ценных призов. Яркая кампания в юмористическом формате объединит главные осенние тренды: тыквенный бум, веселые праздники и тематические события, а также популярные интернет-мемы. Для участия достаточно совершать покупки в магазинах сети до 3 ноября.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Октябрь — месяц, когда из всех социальных сетей доносятся отголоски Хэллоуина: тыквенный латте, тематический декор и фильмы ужасов. "Пятёрочка" предлагает гостям взглянуть на этот тренд через призму доброй иронии, представив собственную, узнаваемую версию осеннего хита. Лицом кампании стал харизматичный актёр и шоумен Стас Ярушин, перевоплотившийся в "Тыквенного Стаса".

Покупателей ждут еженедельные розыгрыши и финальный суперприз — автомобиль в сочном оранжевом цвете и путешествие по России. Среди подарков — флагманские гаджеты, бытовая техника и сертификаты на шопинг.

Для участия в акции требуется зарегистрироваться на сайте actions.5ka.ru и выполнить одно из условий:

  • совершить покупку от 650 рублей в магазинах "Пятёрочка" по карте "Х5 Клуба";
  • приобрести товары-партнёры;
  • оформить заказ в сервисе "Пятёрочка.Доставка" от 1 500 рублей.

"Мы видим, что молодая аудитория активно откликается на яркие акции с долей юмора — им важны позитивные эмоции и интерактив. Поэтому для новой кампании выбрали популярного персонажа из комедийных сериалов и создали образ "Тыквенного Стаса", интегрировав актуальные онлайн-тренды. Атмосфера праздника в тёплых осенних тонах, мемы, отсылки к поп-культуре плюс желанные призы — такой микс позволяет нам говорить с молодёжью на одном языке и предлагать действительно вовлекающие форматы", — комментирует Марина Рождественская, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка".

Более подробная информация об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов находится на сайте actions.5ka.ru. Генеральные спонсоры — жевательная резинка Dirol и средства для стирки BiMAX, при покупке которых увеличивается шанс на выигрыш.

Реклама. ООО "Агроторг".

ERID: 2W5zFJw5wpc

ИНН 7825706086

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2