Осень в стиле "Тыквенного Стаса": как выиграть оранжевый авто в "Пятёрочке"

Торговая сеть "Пятёрочка" представляет новую сезонную акцию "Тыквенный Стас" с розыгрышем стильного автомобиля, путешествия по России и других ценных призов. Яркая кампания в юмористическом формате объединит главные осенние тренды: тыквенный бум, веселые праздники и тематические события, а также популярные интернет-мемы. Для участия достаточно совершать покупки в магазинах сети до 3 ноября.

Октябрь — месяц, когда из всех социальных сетей доносятся отголоски Хэллоуина: тыквенный латте, тематический декор и фильмы ужасов. "Пятёрочка" предлагает гостям взглянуть на этот тренд через призму доброй иронии, представив собственную, узнаваемую версию осеннего хита. Лицом кампании стал харизматичный актёр и шоумен Стас Ярушин, перевоплотившийся в "Тыквенного Стаса".

Покупателей ждут еженедельные розыгрыши и финальный суперприз — автомобиль в сочном оранжевом цвете и путешествие по России. Среди подарков — флагманские гаджеты, бытовая техника и сертификаты на шопинг.

Для участия в акции требуется зарегистрироваться на сайте actions.5ka.ru и выполнить одно из условий:

совершить покупку от 650 рублей в магазинах "Пятёрочка" по карте "Х5 Клуба";

приобрести товары-партнёры;

оформить заказ в сервисе "Пятёрочка.Доставка" от 1 500 рублей.

"Мы видим, что молодая аудитория активно откликается на яркие акции с долей юмора — им важны позитивные эмоции и интерактив. Поэтому для новой кампании выбрали популярного персонажа из комедийных сериалов и создали образ "Тыквенного Стаса", интегрировав актуальные онлайн-тренды. Атмосфера праздника в тёплых осенних тонах, мемы, отсылки к поп-культуре плюс желанные призы — такой микс позволяет нам говорить с молодёжью на одном языке и предлагать действительно вовлекающие форматы", — комментирует Марина Рождественская, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка".

Более подробная информация об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов находится на сайте actions.5ka.ru. Генеральные спонсоры — жевательная резинка Dirol и средства для стирки BiMAX, при покупке которых увеличивается шанс на выигрыш.