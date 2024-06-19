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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

20 июня самарским предпринимателям расскажут о новом способе заработать в ритейле

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предпринимателей Самары и Поволжья приглашают 20 июня на бизнес-встречу "Новые возможности роста в продуктовом ритейле" от торговой сети "Пятёрочка".

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

Встреча будет полезной для предпринимателей, которые хотят запустить бизнес в сфере ритейла, а также для инвесторов и собственников помещений под аренду.

Эксперты "Пятёрочки Франчайзинг" расскажут, как можно открыть в Самаре или других городах Поволжья собственный магазин по франшизе и получать прибыль даже без опыта в этой сфере.

Гости бизнес-встречи узнают о том, какие есть перспективы в продуктовом ритейле и почему это один из самых стабильных сегментов на рынке, как устроена финансовая модель франшизы "Пятёрочки" (первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль), в чем особенности модели обратного франчайзинга, насколько франчайзер вовлечен в бизнес-процессы, а также как помогает партнеру при запуске магазина и в дальнейшей работе.

Мероприятие пройдет 20 июня с 17.00 до 21.00 часов в ресторане "Дади" по адресу: Самара, ул. Красноармейская, 1а. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

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