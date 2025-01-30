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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Отличные соседи": начинается третий раунд Всероссийского конкурса социальных проектов

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запустила заключительный раунд Всероссийского конкурса социальных проектов "Отличные соседи". Победители конкурса смогут получить гранты в размере от 10 тыс. до 120 тысяч рублей для реализации своих идей, сообщили в пресс-службе компании.

ЭКОлежанки для ЗООприютов, г. Самара ЭКОлежанки для ЗООприютов, г. Самара
Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Конкурс с общим грантовым фондом шесть миллионов рублей направлен на поддержку инициатив, призванных сделать жизнь в российских дворах и районах более комфортной и дружелюбной.

Заявки на третий раунд принимаются с 27 января по 19 февраля 2025 года. Принять участие могут инициативные группы граждан от 18 лет, сотрудники магазинов "Пятёрочка" и организации, в том числе некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, бюджетные учреждения.

Для подачи заявки нужно подготовить проект в одной из семи номинаций ("Охрана окружающей среды", "Улучшение общественных пространств", "Забота о людях, нуждающихся в поддержке", "Помощь животным", "Спорт, здоровье, безопасность", "Досуг и саморазвитие со смыслом", "Культура и традиции") и подать его на официальном сайте конкурса. Для удобства участников разработан телеграм-бот с искусственным интеллектом, который поможет с оформлением заявки - бесплатно и без регистрации.

Размер гранта составляет:

  • от 10000 до 50000 рублей для физических лиц и инициативных групп,
  • до 120000 рублей для некоммерческих организаций, ТОС и бюджетных учреждений.

Проекты победителей должны быть реализованы с 4 апреля по 12 мая 2025 года.

Всего конкурс включает три раунда с подведением итогов после каждого из них. За первые два раунда было подано 379 заявок, 61 проект получил гранты на общую сумму 4,3 млн рублей.

Проекты реализуются в 34 регионах и 53 населенных пунктах страны. Так, в г. Вуктыл (Республика Коми) пройдет фотовыставка архивных снимков "50 хороших историй", которые расскажут о жизни города и округа, его жителях и важнейших событиях. В Вологде проект "Пенсионеры в цифровом мире" обучит пожилых людей работе с гаджетами и Интернетом. В Невинномысске мобильная театральная студия "Территория добра" объединит семьи с детьми с ОВЗ, пожилых людей и инвалидов. В селе Мариинском пройдут химические эксперименты, чтобы показать роль науки в повседневной жизни. В Самаре экологическая игра "Габба" научит молодежь раздельному сбору отходов через соревновательные форматы.

Больше примеров и подробностей о реализованных проектах можно найти в телеграм-канале конкурса.

Конкурс реализуется в 72 регионах на базе программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой" в партнерстве с НКО "Добрый город Петербург", "Хорошие истории" и при поддержке благотворительного фонда X5 Group "Выручаем".

Гид потребителя

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