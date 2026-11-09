Зимний Грушинский фестиваль пройдет 6 февраля

Зимний Грушинский фестиваль - традиционный праздник, который более 50 лет проходит в Самаре - столице авторской песни. В 2027 г. он состоится 6 февраля, в субботу, в МТС Live Холл (бывшая "Звезда").

Уникальная теплая атмосфера Грушинского фестиваля, долгожданные песни любимых бардов согреют зимним вечером.

"Организатором фестиваля выступает Грушинский клуб при поддержке НИИ "Экран", который много лет протягивает нашему фестивалю надежную руку помощи", - сообщают организаторы.

На сцену Зимнего Грушинского выйдут Александр Гейнц, Сергей Данилов, Михаил Брунец (С.-Петербург), Грушинское трио (Самара), Роман Ланкин (Томск), Анатолий Киреев (Челябинск), Юрий Лорес (Москва), Ирина и Андрей Колесниковы (Самара), Олег Медведев (Иркутск), ансамбль Николая Осягина и Галины Коптилиной (Самара) и другие.

В программе фестиваля - два гала-концерта "Сверим наши песни". В каждом примут участие все гости фестиваля. Программы совершенно разные: ни одна песня не повторится.

16:00 - "Сверим наши песни". Часть 1, 19:30 - "Сверим наши песни". Часть 2.

По окончании вечернего концерта будет организован городской транспорт по разным маршрутам.