Жители Самарской области летом слушали MIA BOYKA и читали фэнтэзи

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Стриминг "КИОН Музыка", онлайн-кинотеатр "КИОН" и книжный сервис "КИОН Строки", входящие в группу компаний МТС, выяснили, как провели летний цифровой досуг пользователи из Самарской области. Регион вошёл в ТОП-10 регионов России по числу прослушиваний треков и прочтений электронных книг.

Фото: предоставлено МТС