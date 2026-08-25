В Тольятти завершили создание мурала в рамках фестиваля уличной культуры "ФормАРТ"

В Тольятти завершили работу над муралом "Нежность", созданным в рамках VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". Масштабное изображение появилось на фасаде жилого дома по адресу: ул. Механизаторов, 3.

Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Автор работы — художник Семен Ефентьев. Его эскиз был признан лучшим по итогам отборочного этапа среди 20 представленных в Самарской области работ. В основу изображения легла идея дружбы народов России — одна из ключевых тем фестиваля этого года, посвященного укреплению межнационального согласия, мира и взаимного уважения.

Теперь масштабная работа стала частью городской среды Тольятти и еще одним арт-объектом, который рассказывает о единстве и многообразии народов России через современное уличное искусство. Каждый житель и гость города может увидеть работу.

23 августа в Кирове состоялась торжественная церемония закрытия VII сезона фестиваля "ФормАРТ", где наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа. По итогам фестиваля победителем стал Александр Попов из республики Татарстан с работой "Семейные традиции". Второе место занял Иван Сергеев из Саратовской области с работой "Лица одной страны", третье — Екатерина Парюшкина из Нижегородской области с работой "Колыбель единого эпоса". Победители и призеры получили гранты на развитие творческой деятельности.