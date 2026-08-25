В Тольятти завершили создание мурала в рамках фестиваля уличной культуры "ФормАРТ"

В Тольятти завершили работу над муралом "Нежность", созданным в рамках VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". Масштабное изображение появилось на фасаде жилого дома по адресу: ул. Механизаторов, 3.
Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Автор работы — художник Семен Ефентьев. Его эскиз был признан лучшим по итогам отборочного этапа среди 20 представленных в Самарской области работ. В основу изображения легла идея дружбы народов России — одна из ключевых тем фестиваля этого года, посвященного укреплению межнационального согласия, мира и взаимного уважения.
Теперь масштабная работа стала частью городской среды Тольятти и еще одним арт-объектом, который рассказывает о единстве и многообразии народов России через современное уличное искусство. Каждый житель и гость города может увидеть работу.
23 августа в Кирове состоялась торжественная церемония закрытия VII сезона фестиваля "ФормАРТ", где наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа. По итогам фестиваля победителем стал Александр Попов из республики Татарстан с работой "Семейные традиции". Второе место занял Иван Сергеев из Саратовской области с работой "Лица одной страны", третье — Екатерина Парюшкина из Нижегородской области с работой "Колыбель единого эпоса". Победители и призеры получили гранты на развитие творческой деятельности.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.