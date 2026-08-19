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Культура

Творчество, история и новые проекты: культурное обновление Приволжского района

ПРИВОЛЖЬЕ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках рабочей поездки в Приволжский район министр культуры Самарской области Ирина Калягина совместно с главой района Евгением Богомоловым посетила два ключевых культурных объекта — Дом культуры "Кристалл" в селе Обшаровка и историко-краеведческий музей "Усадьба Самариных" в селе Приволжье.

Фото: министерство культуры Самарской области

В 2025 г. здание Дома культуры было капитально отремонтировано за счет средств региональной программы "Культурные люди", которая реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ходе работ полностью обновлены внутренние инженерные системы, отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения. На сегодняшний день на базе ДК действуют 22 клубных формирования, работают библиотека, спортивный и танцевальный залы. В текущем году здесь откроется новое креативное пространство "Энергия" — для этого уже закуплены музыкальные инструменты и необходимое оборудование.

"Уверена, что в таком обновленном и уютном месте будут проходить мероприятия для жителей самого разного возраста. В Приволжье живут очень творческие люди, здесь всегда происходит что-то интересное. Отрадно, что администрация района поддерживает культурные инициативы, которые помогают сохранять традиции и привносить новизну в культурную жизнь района", — отметила Ирина Калягина.

Вторым объектом посещения стал историко-краеведческий музей села Приволжье, расположенный в здании бывшей людской — единственной сохранившейся постройке усадьбы Самариных. В 2024 г. здание было капитально отремонтировано за счет средств регионального бюджета. В прошлом году объект посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, благодаря его поддержке удалось создать уникальную экспозицию, рассказывающую об истории дворянского рода Самариных и их вкладе в становление села. Дворянская семья Самариных на протяжении шести веков служила Отечеству, являясь образцом прогрессивных, интеллигентных и трудолюбивых граждан России. С февраля музей принял более 3 тысяч гостей из разных регионов страны и из-за рубежа. Сегодня это место становится важной точкой притяжения для жителей и туристов: здесь планируются новые выставки и мероприятия, направленные на развитие культурного обмена и сохранение исторического наследия Самарской области.

"Приволжский район — пример того, как системная работа с инфраструктурой меняет настроение людей. Отремонтированный ДК "Кристалл" — это новые возможности для творчества. Вслед за ремонтом приходит современное оборудование и креативное пространство "Энергия". Это значит, что у местных талантов появляется реальная площадка для развития, а у зрителей — еще один повод гордиться своим селом и своими земляками. Отдельно отмечу усадьбу Самариных. Здесь история перестает быть абстрактной и становится доступной каждому. То, что музей за год посетили тысячи гостей из других регионов, подтверждает: такие объекты работают на туристический потенциал всей области и укрепляют связь поколений. Проект "Культура малой Родины" как раз про это — чтобы и в селе, и в малом городе у людей был равный доступ к культуре, качеству и вдохновению", — заявил координатор партпроекта "Культура малой Родины" в Самарской области Алексей Долматов.

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