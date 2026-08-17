Кинофестиваль Beat Weekend вновь пройдет в Самаре: объявлены даты и программа

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 10 по 20 сентября в 17 городах России. Среди фильмов программы — ленты о Дэвиде Боуи и Канье Уэсте, Джорджо Армани, первой супермодели Твигги, Мартине Парре, чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, а также зрительские хиты фестиваля прошлых лет.

Уже 14 лет Beat Weekend привозит документальное кино туда, где его ждут: по всей стране зрители открывают фильмы о значимых культурных феноменах и героях. Помимо 17 городов фестиваля, с 10 сентября лучшие фильмы программы Beat 2026 можно будет увидеть онлайн на Кинопоиске — многолетнем стратегическом партнере фестиваля.

В Самаре фестиваль пройдет на четырех основных площадках: филиал Государственной Третьяковской Галереи, галерея "Виктория", к/т "Художественный", к/т "Синема Парк Парк хаус". Многие сеансы дополнит программа специальных событий с участием культурных героев, экспертов и представителей городских сообществ. Подробно о событиях будет рассказано позже.

Фильмом открытия Beat Weekend 2026 в Самаре станет "Боуи: последний акт" (Джонатан Стиасни, 2025), снятый к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и показывающий его с неожиданного ракурса. Это история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом, и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar.

Сразу несколько фильмов фестиваля в этом году посвящено музыке и музыкантам. "Канье Уэст: во имя кого?" (Нико Бальестерос, 2025) охватывает 6 лет жизни одного из самых обсуждаемых музыкантов на планете. Без фильтров и пояснений фильм фиксирует путь Канье от гениальности к одиночеству на фоне его рушащейся империи.

Другую значимую эпоху в музыке затрагивает фильм "Лучшее лето" (Тамра Дэвис, 2026) из программы фестиваля "Сандэнс" — целая документальная капсула времени, снятая внутри австралийского музыкального фестиваля в середине 90-х. Камера режиссера оказывается не только на сцене, но и за кулисами, среди музыкантов, друзей и людей, которые еще не знают, что становятся частью культурной истории: Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Beck, Bikini Kill и другие герои эпохи предстают живыми людьми в момент, когда все только начинается.

На фестивале состоится российская премьера фильма "Твигги" (Сэди Фрост, 2024) — ленты об англичанке Лесли Хорнби, которая прославилась как первая в истории супермодель и настоящая it-girl для целой эпохи. Фильм рассказывает не только о стремительном взлете Твигги, но и о ее не менее насыщенной жизни после ухода из мира большой моды. Легкий, обаятельный и полный архивных сокровищ портрет женщины, которая не стала заложницей собственного мифа.

Тему моды продолжает "Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды" (Джон Маджо, 2026). Портрет Джорджо Армани, одного из тех, кто изменил мировую моду, превратив Милан в ее столицу. Фильм собирает историю бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности.

На фестивале представят и "Историю бетона" (Джон Уилсон, 2026) — абсурдную комедию о главном материале планеты от создателя культового сериала HBO "Полезные советы" Джона Уилсона. Применив законы глянцевых ромкомов к строительной смеси, режиссер создал пронзительный фильм о кризисе стримингов, застывшем времени и сером веществе нашей цивилизации. Посмотреть по-новому на привычные вещи предлагает и другой фильм программы — "Овсянка для чемпионов (Константин Кости, 2025). Это обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в шотландской деревушке Каррбридж, снятый в духе фильмов Уэса Андерсона и вдохновленный работами Мартина Парра. А "Биостанция Анива: дело длинной воли" (Александр Федоров, 2026) отправит нас в приключение на живописный край земли — остров Сахалин — к людям, которые несмотря на обилие трудностей вместе строят научный центр будущего, объединяя исследователей, дайверов и волонтеров.

В подборке Best of Beat представлены зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Это фильмы о легендарном фотографе Мартине Парре ("Я — Мартин Парр"), личный портрет памятников брутализма в македонском городе Скопье ("Время брутализма"), вдохновляющая история про культуру бега ("Бег — это свобода") и рассказ о команде мультсериала "Смешарики", на котором выросло несколько поколений российских детей ("Двадцать лет со Смешариками").

Интерес к локальным героям — людям, которые формируют характер своих городов, найдет отражение в коллаборации Beat Weekend и Т-Банка. Фестиваль больше 10 лет работает с локальным культурным контекстом в разных регионах России, а Т-Бизнес исследует предпринимательскую среду городов в рамках федерального проекта "Локальный код". Сейчас продолжением проекта становятся съемки одноименного документального фильма: Т-Бизнес вместе с режиссером Виктором Горбачевым и студией Stereotactic снимает его в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке. Фильм будет посвящен тому, как локальный контекст влияет на предпринимательское сообщество в разных городах России. В январе 2027 года его покажут в пяти городах в качестве фильма закрытия Beat Weekend.