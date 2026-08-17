Кинофестиваль Beat Weekend вновь пройдет в Самаре: объявлены даты и программа

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 10 по 20 сентября в 17 городах России. Среди фильмов программы — ленты о Дэвиде Боуи и Канье Уэсте, Джорджо Армани, первой супермодели Твигги, Мартине Парре, чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, а также зрительские хиты фестиваля прошлых лет.
Уже 14 лет Beat Weekend привозит документальное кино туда, где его ждут: по всей стране зрители открывают фильмы о значимых культурных феноменах и героях. Помимо 17 городов фестиваля, с 10 сентября лучшие фильмы программы Beat 2026 можно будет увидеть онлайн на Кинопоиске — многолетнем стратегическом партнере фестиваля.
В Самаре фестиваль пройдет на четырех основных площадках: филиал Государственной Третьяковской Галереи, галерея "Виктория", к/т "Художественный", к/т "Синема Парк Парк хаус". Многие сеансы дополнит программа специальных событий с участием культурных героев, экспертов и представителей городских сообществ. Подробно о событиях будет рассказано позже.
Фильмом открытия Beat Weekend 2026 в Самаре станет "Боуи: последний акт" (Джонатан Стиасни, 2025), снятый к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и показывающий его с неожиданного ракурса. Это история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом, и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar.
Сразу несколько фильмов фестиваля в этом году посвящено музыке и музыкантам. "Канье Уэст: во имя кого?" (Нико Бальестерос, 2025) охватывает 6 лет жизни одного из самых обсуждаемых музыкантов на планете. Без фильтров и пояснений фильм фиксирует путь Канье от гениальности к одиночеству на фоне его рушащейся империи.
Другую значимую эпоху в музыке затрагивает фильм "Лучшее лето" (Тамра Дэвис, 2026) из программы фестиваля "Сандэнс" — целая документальная капсула времени, снятая внутри австралийского музыкального фестиваля в середине 90-х. Камера режиссера оказывается не только на сцене, но и за кулисами, среди музыкантов, друзей и людей, которые еще не знают, что становятся частью культурной истории: Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Beck, Bikini Kill и другие герои эпохи предстают живыми людьми в момент, когда все только начинается.
На фестивале состоится российская премьера фильма "Твигги" (Сэди Фрост, 2024) — ленты об англичанке Лесли Хорнби, которая прославилась как первая в истории супермодель и настоящая it-girl для целой эпохи. Фильм рассказывает не только о стремительном взлете Твигги, но и о ее не менее насыщенной жизни после ухода из мира большой моды. Легкий, обаятельный и полный архивных сокровищ портрет женщины, которая не стала заложницей собственного мифа.
Тему моды продолжает "Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды" (Джон Маджо, 2026). Портрет Джорджо Армани, одного из тех, кто изменил мировую моду, превратив Милан в ее столицу. Фильм собирает историю бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности.
На фестивале представят и "Историю бетона" (Джон Уилсон, 2026) — абсурдную комедию о главном материале планеты от создателя культового сериала HBO "Полезные советы" Джона Уилсона. Применив законы глянцевых ромкомов к строительной смеси, режиссер создал пронзительный фильм о кризисе стримингов, застывшем времени и сером веществе нашей цивилизации. Посмотреть по-новому на привычные вещи предлагает и другой фильм программы — "Овсянка для чемпионов (Константин Кости, 2025). Это обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в шотландской деревушке Каррбридж, снятый в духе фильмов Уэса Андерсона и вдохновленный работами Мартина Парра. А "Биостанция Анива: дело длинной воли" (Александр Федоров, 2026) отправит нас в приключение на живописный край земли — остров Сахалин — к людям, которые несмотря на обилие трудностей вместе строят научный центр будущего, объединяя исследователей, дайверов и волонтеров.
В подборке Best of Beat представлены зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Это фильмы о легендарном фотографе Мартине Парре ("Я — Мартин Парр"), личный портрет памятников брутализма в македонском городе Скопье ("Время брутализма"), вдохновляющая история про культуру бега ("Бег — это свобода") и рассказ о команде мультсериала "Смешарики", на котором выросло несколько поколений российских детей ("Двадцать лет со Смешариками").
Интерес к локальным героям — людям, которые формируют характер своих городов, найдет отражение в коллаборации Beat Weekend и Т-Банка. Фестиваль больше 10 лет работает с локальным культурным контекстом в разных регионах России, а Т-Бизнес исследует предпринимательскую среду городов в рамках федерального проекта "Локальный код". Сейчас продолжением проекта становятся съемки одноименного документального фильма: Т-Бизнес вместе с режиссером Виктором Горбачевым и студией Stereotactic снимает его в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке. Фильм будет посвящен тому, как локальный контекст влияет на предпринимательское сообщество в разных городах России. В январе 2027 года его покажут в пяти городах в качестве фильма закрытия Beat Weekend.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?