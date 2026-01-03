16+
Кино Культура

Более 226 млн рублей за первые сутки проката собрал фильм "Буратино"

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Новая экранизация классической сказки стартовала с впечатляющих кассовых сборов. Фильм "Буратино", вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал 226,6 миллиона рублей.

За весь период собрано почти полмиллиарда. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Билеты на сеансы раскупались заранее, и во многих кинотеатрах уже увеличивают количество показов, чтобы удовлетворить высокий зрительский интерес.

Кинопремьера стала событием не только из-за кассовых успехов, но и благодаря символичной дате. Новая картина вышла ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма "Приключения Буратино", который покорил зрителей 1 января 1976 года.

