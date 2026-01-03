Более 226 млн рублей за первые сутки проката собрал фильм "Буратино"

Новая экранизация классической сказки стартовала с впечатляющих кассовых сборов. Фильм "Буратино", вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал 226,6 миллиона рублей.
За весь период собрано почти полмиллиарда. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.
Билеты на сеансы раскупались заранее, и во многих кинотеатрах уже увеличивают количество показов, чтобы удовлетворить высокий зрительский интерес.
Кинопремьера стала событием не только из-за кассовых успехов, но и благодаря символичной дате. Новая картина вышла ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма "Приключения Буратино", который покорил зрителей 1 января 1976 года.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?