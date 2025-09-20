16+
Кино Культура

ГТРК "Самара" стала площадкой для съемок нового сериала ТНТ

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Студия ГТРК "Самара" стала центральной площадкой для съёмок нового многосерийного проекта федерального телеканала ТНТ. Это решение было принято после серьёзного отбора среди региональных телекомпаний, и выбор в пользу самарской студии стал признанием её технического уровня и профессионализма коллектива.

Современные технологии и опыт

На протяжении почти семи десятилетий ГТРК "Самара" остаётся одной из крупнейших медиаплощадок региона. Здесь создавались информационные программы, масштабные прямые эфиры и телемарафоны, проекты федерального значения. Сегодня студия оснащена современным оборудованием, а команда специалистов способна решать задачи самого высокого уровня. Именно поэтому именно ГТРК "Самара" доверили съёмки крупного художественного сериала.

Признание федеральных партнеров

Выбор ТНТ и компании Black Box Production в пользу ГТРК "Самара" стал важным сигналом: самарская телерадиокомпания соответствует федеральным стандартам качества и является флагманом регионального телевидения России. Сотрудники филиала ВГТРК доказали, что обладают необходимыми компетенциями и опытом для работы над проектами федерального масштаба.

Самара в кадре

Съёмки нового сериала проходят не только в студии, но и на улицах города. В кадр попадут набережная Волги, парки, дворы и знаковые городские локации. Таким образом, Самара не только предоставила техническую и профессиональную базу, но и стала важным героем нового проекта. Это ещё одно подтверждение, что регион становится точкой притяжения для кинематографистов и активно развивает свою медиаиндустрию.

Закулисье и новые возможности

ГТРК "Самара" откроет зрителям закулисную сторону съёмочного процесса: в ближайшее время в социальных сетях и на сайте компании будут опубликованы репортажи, эксклюзивные кадры и интервью, которые позволят увидеть, как создаётся большое кино изнутри.

