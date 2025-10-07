"Верю в высшие добрые силы": актер Александр Волохов — о съемках в сериале "Планетяне"

22 сентября на ТНТ вышел новый комедийный сериал "Планетяне". В съемках приняли участие сразу два актера из Самарской области — уроженец Новокуйбышевска Максим Лагашкин и самарский актер и юморист, чемпион Высшей лиги КВН, участник шоу "Comedy Woman" и "Слава Богу, ты пришел!", актер сериалов "Отпуск", "Чума", "Бородач", "Афера", "Универ. Новая общага", "Кибердеревня" Александр Волохов. В интервью Волга Ньюс Александр поделился подробностями съемочного процесса и рассказал, верит ли в сверхъестественное.

— О чем сериал "Планетяне" и для кого он?

— Как мне показалось, это сериал с философским контекстом — посмотреть на наши поступки со стороны, что мы делаем хорошо, а что лучше вообще не делать.

— Замечали ли вы, что такие темы как инопланетяне, потустороннее, мистика всегда актуальны и востребованы зрителем? Как думаете, чем обусловлена любовь к таким шоу и сериалам?

— Так это с древних времен идет: люди всегда верили в потустороннее, в высшие силы, потому что, когда человек не может объяснить какие-то явления, он начинает думать, что это — результат действий высших сил, а может это вообще кто-то из другой вселенной за нами наблюдает и помогает или, наоборот, вредит.

— А сами верите в пришельцев?

— Верю в высшие добрые силы. А уж кто это — не знаю. А возвращаясь к сериалу — "Планетяне" меня заинтересовали не участием "пришельцев", а общим настроем: сценарий написан доступным языком, с юмором. Уверен, такое точно зайдет всем возрастам, которые верят в инопланетян или задумывались над тем, существуют ли они.

— С возрастом становишься суеверным?

— Нет, суеверие — это скорее про приметы. Мои прабабушки с дореволюционной датой рождения были набожными. Но если они возвращались домой, что-то забыв, то обязательно смотрелись в зеркало и здоровались со своим отражением. В детстве, насмотревшись на них, я тоже так делал, бессознательно. Сейчас не так, конечно же. В знаки верю. Например, из последних событий: недавно собирался лететь на КВН в Самару и очень долго ждал лифт. Стою и думаю: "Наверное, я что-то забыл…" И действительно — забыл пауэрбанк.

— Сценаристы "Планетян" родом из КВН?

— Да, и это плюс. Честно скажу — иногда у меня бывают проблемы с запоминанием текста. Но когда мне прислали текст для проб на 5 листах, я выучил его, прочитав буквально пару раз. Настолько легким языком написано. Респектую всей структуре КВН: она рождает таланты!

— Кстати, в прошлом интервью вы рассказывали, что в "Казачке" роль была написана под вас, изначально ее не было в сценарии. Как на этот раз?

— Роль под меня не писали, проходил кастинг наравне с другими актерами и был очередным, а не первым и не последним. Конкурентов, которые тоже претендовали на мою роль, видел, но имен не скажу — не помню. Там были и популярные артисты, и ребята, не известные широкой публике. Конечно, я потом спросил, почему выбрали именно меня, но мне коротко ответили: "Ты подошел". И все.

— В числе ваших напарников — другой земляк Максим Лагашкин, который с супругой Екатериной Стуловой сыграл главные роли. Работали раньше вместе?

— С Максимом мы познакомились на съемках пилотного выпуска одного из развлекательных телешоу в 2017 году. Выяснили тогда, что он новокуйбышевский, я — самарский, и с тех пор дружим, называем друг друга "земеля". Макс — профессионал, а еще очень открытый и добродушный парень. Хотя, какой он парень? Он же мужчина в самом расцвете сил.

— Пересекались во время съемок "Планетян"?

— У меня почти все время съемки проходили на хромакее — зеленом фоне без декораций. Была только одна декорация — домик. Но и совместные сцены были с Максимом. За весь съемочный период, что длился с ноября 2024 г. по апрель 2025 г., пересекались, наверное, раза три.

— Насколько это новый для вас опыт — съемки без партнеров и фона, где диалоги приходилось отыгрывать с голосом режиссера?

— Для меня это был дебют. Профессиональные актеры во время учебы знакомятся с дисциплиной, посвященной ПФД — памяти физических действий. Это работа с несуществующими предметами, когда, например, берешь в руки вымышленную кружку, или разговариваешь с невидимым собеседником. Мне показалось, я успешно прошел этот новый опыт. По внутренним ощущениям на площадке было достаточно комфортно.

— Но, наверное, с осязаемым партнером все же проще выстраивать контакт во время съемок?

— Знаете, все зависит от уровня партнера. Когда ты работаешь с известными и опытными артистами, то подпитываешься от них. Почему у сильных актеров такие большие гонорары и громкий успех? Они тянут за собой остальных, все стараются находиться на их уровне. Понятно, что при наличии таланта ты забираешься на этот уровень очень быстро. Поэтому перед съемками проводят не только индивидуальные кастинги, но и ансамблевые пробы. Смотрят, как вот эти несколько конкретных артистов будут взаимодействовать в кадре.

— Жизнь артистов за кадром, как и потустороннее, мистическое, всегда будет интересовать зрителя. Ранее вы рассказывали, что за кадром сериала "Казачок" было два несчастных случая. На этот раз обошлось без инцидентов?

— Такие инциденты во время съемок — вообще редкость. Обычно вся страховка тысячу раз проверяется. На этот раз запомнились дополнительные смены на хромакее, когда мы исправляли мелкие неточности уже отснятого материала.

— Над погрешностями в съемках наблюдает конкретный человек, или это общая задача всей команды? Ведь такие несоответствия нередки, в том числе в мировых блокбастерах.

— На площадке есть специальный человек, его называют скрипт. Он следит за каждой буквой из текста сценария во время работы актеров. Рядом с ним сидят авторы, контролирующие и текст, и игру, то есть, правильные интонации, потому что написанная шутка должна читаться определенным образом, и актер не имеет права на импровизацию. Режиссер смотрит плейбэк, перед ним есть экран, на котором видно, как существует актер, что говорит. Понятно, что и режиссер тоже следит за текстом. Кроме того, есть человек на монтаже, также контролирующий процесс. В работу включено большое количество людей.

— Пара вопросов про родной город: часто ли бываете в Самаре?

— Приезжаю периодически. В сентябре был один раз, в октябре трижды. В основном, конечно, по работе, но стараюсь совмещать и с отдыхом — общаюсь с близкими, гуляю по городу.

— Как вам прогулки? Замечаете для себя изменения?

— В Самару приезжаю периодически и не сказал бы, что город сильно меняется за время моего отсутствия. Из последних изменений обратил внимание, что ул. 22-го Партсъезда продлили, приятно удивился этому.

— Каковы творческие планы?

— Да у творческих людей все стандартно — проходить кастинги и работать.

— Есть какие-то предложения?

— Кастинги есть всегда. Режиссеры присматриваются, выбирают. Есть текущая актерская работа. Сейчас снимаюсь в нескольких эпизодах в разных сериалах: на одну смену приезжаю — бегаю с малышами в качестве аниматора. На другой день я — потерпевший в полицейском участке. Третья смена — я завхоз. Ну и, конечно же, КВН из моей жизни пока никуда не делся.

— Есть роль, о которой мечтаете?

— Мне нравятся роли, несущие смысл. Главное, чтобы они были добрые. Если предложат сыграть антагониста-злодея, я все равно отыщу в нем что-то доброе и попытаюсь это донести до зрителя.

— У вас амплуа добряка?

— Думаю, да. И со своими особенностями — мои герои чудаковатые и простые.