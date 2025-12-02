В Доме кино в Самаре презентуют два документальных фильма

В среду, 3 декабря, в 15:00 в самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится демонстрация двух документальных фильмов. Показ пройдет в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Алексеевские журавли" — короткометражный документальный фильм, режиссер Алла Миронова, 2021 год, продолжительность 14 минут, производство студии "Волга-фильм".
Фильм о трагичной судьбе семьи Володичкиных, живших в с. Алексеевка Самарской области. Во время войны все 9 сыновей ушли на фронт. Мать Прасковья, получив первые две похоронки, не пережила горя. Не узнала она и то, что только три ее сына доживут до Победы, но ненадолго переживут ее, скажутся раны и боль пережитой войны. В селе Алексеевка стоит памятник матери с улетающими в небо журавлями…
"Три солдата" — короткометражный документальный фильм, созданный на Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники в 1970 году, продолжительность 14 минут.
Сценарий к фильму написал журналист Алексей Бекасов, в то время — директор Куйбышевской студии кинохроники. Режиссерский дебют — для кинодокументалиста и драматурга Бориса Свойского, который также выступил автором текста песни к фильму.
Операторская работа в картине — заслуга Нины Шумковой, одной из первых самарских женщин-кинооператоров, впоследствии — режиссера-документалиста и председателя самарского отделения Союза кинематографистов России.
Мероприятие бесплатное, сообщает пресс-служба областного минкульта.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
