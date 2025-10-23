В Самарской области стартовали съемки короткометражной драмы про предпринимателей

В Самарской области стартовали съемки авторского короткометражного фильма "В партнерстве с собой" — психологической драмы о внутреннем мире предпринимателя, поиске баланса между контролем и вдохновением. Проект создают предприниматели региона из сообщества предпринимателей "Аномалия", под руководством генеральных продюсеров Елены Соколовской и Альберта Боязитова из Тольятти и Самары.
Фильм рассказывает историю владельца креативного агентства, который после срыва крупного проекта теряет уверенность и контроль над бизнесом. Съемки проходят в Самаре и на берегу реки Волга — в офисных пространствах и природных локациях с видами на город. В производстве задействованы 29 человек, включая профессиональную съемочную команду и предпринимателей-актеров. Проект реализуется при поддержке местного бизнеса.
"Самарская область богата не только красивыми пейзажами, но и активными, творческими предпринимателями. Нам помогает и микробизнес, и уже состоявшиеся бизнесмены — и именно это чувство поддержки позволило воплощать проект в жизнь. Наш фильм — про каждого предпринимателя. У нас не принято говорить, что за фасадом успеха стоят внутренние кризисы, сомнения. Мы решили вынести это на поверхность, чтобы показать: успех — лишь вершина айсберга. За ней всегда стоит большой труд, и прежде всего — работа над собой", — говорит генеральный продюсер фильма Елена Соколовская.
Премьера фильма состоится в ноябре 2025 года на первом фестивале "Киномалия" в Москве, где картина представит Самарскую область в категории короткометражных фильмов. После фестиваля пройдут закрытые показы в Самаре и Тольятти для предпринимателей, бизнес-сообществ и СМИ.
Самарскую область все чаще выбирают в качестве локации для фильмов и сериалов. Сейчас в регионе идет работа над несколькими кинокартинами, в том числе для федеральных каналов.
"Растущий интерес представителей киноиндустрии к Самарской области связан не только с уникальными природными и архитектурными местами, но и с мерами господдержки. В Самарской области работает Центр кинопроизводства, действует программа ребейтов — компенсации части затрат на съемки. Сфера кино становится новой точкой роста, создает условия для развития бизнеса в смежных отраслях", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и др.
Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить и в центрах "Мой бизнес". Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?