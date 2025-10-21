Названы победители международного фестиваля "Кино — детям"

В Самаре завершился XXX Международный фестиваль "Кино — детям". Лучшие картины представили на торжественной церемонии награждения, в которой приняли участие российские режиссеры, сценаристы, продюсеры и авторы работ.

В 2025 г. на участие в фестивале поступило 245 заявок из разных городов России и семи стран мира: Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля участвовало 124 фильма.

Организаторами фестиваля выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия "Волга-фильм" при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Самарской области и ГК "Волгатрансстрой".

Кинопоказы организовали на более чем 100 площадках региона в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, а также в Волжском, Красноярском, Приволжском, Богатовском и Сызранском районах. Количество зрителей с 1994 г. доросло до шестизначного числа, подчеркнула президент Международного фестиваля "Кино — детям" Нина Шумкова.

"Фестиваль привлекает к таким важнейшим ценностям как семья и родина, справедливость и взаимоподдержка, дружба и любовь", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Детское жюри фестиваля (ребята из киностудий средних учебных заведений) оценивало фильмы из профессиональной программы по специальной сформированной системе. Приз за лучшую режиссерскую работу, а также за победу в номинации "Лучший игровой фильм" получил режиссер Олег Штром за фильм "9 секунд".

Кинорежиссер, советский и российский актер театра и кино, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков получил именную награду фестиваля "За честь и достоинство", а также приз в номинации "Лучший игровой фильм" за фильм "Смотри на меня".

В номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" наибольшее количество баллов набрал фильм "Мазайка" Юрия Пронина. Юрий рассказал Волга Ньюс, что режиссерские работы — это новое направление в его творческом пути и что Самара вдохновила его на создание еще одной работы.

Пронин известен как художник мультфильма "Фиксики". Когда на церемонии награждения он увидел ведущих Нолика и Симку, по-отечески радостно их поприветствовал. Оказалось, его героев талантливо сыграли студенты Самарского института культуры. Юрию очень понравились голоса студентов, и он предложил обменяться контактами, чтобы пригласить их на озвучку нового фильма.

Фильмы фестивальной программы "Кино снимаем сами!" оценивало профессиональное взрослое жюри во главе с режиссером игровых и документальных фильмов Олегом Штромом. В номинации "Лучший анимационный фильм" лучшей была названа работа Ильфата Нуруллина из пос. Сокский Самарской области "Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде". Некоторых самарских маленьких режиссеров отметили за оригинальность и талант дипломами лауреатов I и II степени.

Фестиваль "Кино — детям" из года в год сохраняет уникальность, собирает большое количество зрителей, привлекает в Самару знаменитых людей и вдохновляет на творчество начинающих и именитых режиссеров.