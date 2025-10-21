Названы победители международного фестиваля "Кино — детям"

В Самаре завершился XXX Международный фестиваль "Кино — детям". Лучшие картины представили на торжественной церемонии награждения, в которой приняли участие российские режиссеры, сценаристы, продюсеры и авторы работ.
В 2025 г. на участие в фестивале поступило 245 заявок из разных городов России и семи стран мира: Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля участвовало 124 фильма.
Организаторами фестиваля выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия "Волга-фильм" при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Самарской области и ГК "Волгатрансстрой".
Кинопоказы организовали на более чем 100 площадках региона в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, а также в Волжском, Красноярском, Приволжском, Богатовском и Сызранском районах. Количество зрителей с 1994 г. доросло до шестизначного числа, подчеркнула президент Международного фестиваля "Кино — детям" Нина Шумкова.
"Фестиваль привлекает к таким важнейшим ценностям как семья и родина, справедливость и взаимоподдержка, дружба и любовь", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Детское жюри фестиваля (ребята из киностудий средних учебных заведений) оценивало фильмы из профессиональной программы по специальной сформированной системе. Приз за лучшую режиссерскую работу, а также за победу в номинации "Лучший игровой фильм" получил режиссер Олег Штром за фильм "9 секунд".
Кинорежиссер, советский и российский актер театра и кино, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков получил именную награду фестиваля "За честь и достоинство", а также приз в номинации "Лучший игровой фильм" за фильм "Смотри на меня".
В номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" наибольшее количество баллов набрал фильм "Мазайка" Юрия Пронина. Юрий рассказал Волга Ньюс, что режиссерские работы — это новое направление в его творческом пути и что Самара вдохновила его на создание еще одной работы.
Пронин известен как художник мультфильма "Фиксики". Когда на церемонии награждения он увидел ведущих Нолика и Симку, по-отечески радостно их поприветствовал. Оказалось, его героев талантливо сыграли студенты Самарского института культуры. Юрию очень понравились голоса студентов, и он предложил обменяться контактами, чтобы пригласить их на озвучку нового фильма.
Фильмы фестивальной программы "Кино снимаем сами!" оценивало профессиональное взрослое жюри во главе с режиссером игровых и документальных фильмов Олегом Штромом. В номинации "Лучший анимационный фильм" лучшей была названа работа Ильфата Нуруллина из пос. Сокский Самарской области "Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде". Некоторых самарских маленьких режиссеров отметили за оригинальность и талант дипломами лауреатов I и II степени.
Фестиваль "Кино — детям" из года в год сохраняет уникальность, собирает большое количество зрителей, привлекает в Самару знаменитых людей и вдохновляет на творчество начинающих и именитых режиссеров.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?