Владимир Кошелев: "Вячеслав Федорищев прямо говорит о проблемах и недоработках"

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поделился впечатлениями от прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева.

"Я посмотрел прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева и увидел не обычный прямой эфир, а реальную работу главы региона, - говорит депутат. - Вячеслав Федорищев не просто отвечал на вопросы - он тут же превращал проблемы людей в конкретные поручения профильным руководителям для оперативного решения. Называл ответственных, ставил сроки, определял ресурсы. Вся область смогла увидеть, как в прямой линии продолжается грамотная управленческая работа. Когда губернатор в эфире дает поручение и говорит "отчитаетесь в понедельник на оперативке" - это дисциплинирует всю команду. А люди видят: власть работает, контроль есть, результат будет.

Показательно, что губернатор оперирует цифрами и фактами - сколько километров дорог отремонтировано, какие суммы инвестиций привлечены, когда и как будет достроено метро, сколько трамваев уже куплено, сколько предстоит купить... Но главное - конечно, честность и открытость. Вячеслав Федорищев прямо говорит о проблемах и недоработках, не замазывает их и не прячет. При этом показывает план действий - удвоение дорожного бюджета к 2030 году, обновление транспорта, завершение метро. Виден системный, стратегический подход, который обязательно приведет к результатам".



