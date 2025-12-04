"Единая Россия" запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии

Цель всероссийского фотоконкурса — через фотографии, сделанные жителями регионов, показать реальные изменения в городах и селах страны, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

До 1 марта 2026 года на сайте "естьрезультат.рф" любой желающий может подать заявку на участие.

Конкурс проводится в пяти номинациях: "Импульс развития", "Родина вдохновения", "Будущее в наших руках", "Комфортная жизнь", "Территория возможностей". Выбрав нужную, участник загружает фотографию с кратким пояснением.

Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование пройдет на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года.

Торжественное награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.

В Самарском региональном отделении "Единой России" рассказали, что планируют учредить дополнительно специальную номинацию для участников конкурса — журналистов региональных СМИ и блогеров, которые работают с партийной повесткой. Предполагается, что это будут ценные призы.