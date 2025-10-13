16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Уфе прошла Всероссийская конференция партпроекта "Единой России" "Выбор сильных" Всероссийский агродиктант в Самарской области прошел на одной из самых необычных площадок страны В Самарской области стартовал первый всероссийский агродиктант В Москве прошел первый форум партийного проекта "Крепкая семья" Партия "Новые люди" в Самаре провела акцию в поддержку приютов для животных

Партии Власть и политика

В Уфе прошла Всероссийская конференция партпроекта "Единой России" "Выбор сильных"

УФА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Конференция координаторов федерального партийного проекта "Выбор сильных", объединившая представителей всех регионов страны, прошла при поддержке правительства республики Башкортостан, партии "Единая Россия" и ведущих спортивных федераций России.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В конференции приняли участие председатель общественного совета проекта, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Самарскую область представил координатор проекта "Выбор сильных", президент областной Федерации спортивной борьбы, депутат регионального парламента Александр Живайкин, который стал активным участником рабочих дискуссий и сессий по вопросам развития спортивного и патриотического воспитания.

"Когда на одной площадке собираются сильнейшие координаторы страны, ты понимаешь — это движение, которое не остановить. Да, "Выбор сильных" это спортивный проект, но прежде всего это история про воспитание характера, про внутреннюю опору и уважение к делу", — отметил Александр Живайкин.

По словам, Самарская область уже активно применяет идеи федерального проекта на практике, проводя турниры и фестивали, мастер-классы и образовательные встречи в школах.

"Мы учим не просто побеждать — мы учим выбирать путь силы, честности и ответственности. Это все про нашу молодежь и нашу страну", — подчеркнул координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области.

В рамках конференции прошли мастерклассы олимпийских чемпионов Хасана Халмурзаева и Карена Галстяна, открытые тренировки для юных спортсменов и панельные обсуждения с педагогами и тренерами.

Александр Живайкин отметил, что участие в конференции стало мощным стимулом для дальнейшей работы по реализации задач федерального проекта в регионе.

"Мы возвращаемся домой с новыми идеями, планами и уже оформленными решениями. "Выбор сильных" — это движение, которое делает Россию увереннее в своем завтрашнем дне", — резюмировал он.

Напомним, что "Единая Россия" продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями Народной программы партии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2