Совет отцов — молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей

На площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" состоялось просветительское мероприятие "Академия Отцовства", приуроченное к празднованию Дня отца. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта "Крепкая семья" и собрало студентов ведущих колледжей Самарской области.
Ярослав, Михаил, Платон, Ян и Марк — так зовут пятерых детей Константина Доладова — председателя Совета отцов Самарской области, доцента СамГТУ, кандидата экономических наук, члена общественного совета партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области.
Вместе с женой Ольгой они 25 лет вместе и в настоящее время воспитывают пятерых сыновей. Старшему уже 24 лет, а младшему — только 8. На встрече со студентами самарских ссузов Константин рассказал о своей семье и приоткрыл некоторые тайны воспитания детей.
В современном мире как никогда важно говорить о роли отца не просто как о кормильце, но как о наставнике, поддержке и активном участнике воспитания детей, уверен Доладов.
"Популяризация ответственного отцовства — это шаг к формированию гармоничного, здорового и устойчивого общества, где отец — это наставник, поддержка и активный участник воспитательного процесса", — отметил он на первом занятии "Академии Отцовства".
Участие в лекции отцовской "Академии" приняли студенты самарских ссузов. Учащиеся медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, Самарского финансово-экономического колледжа, колледжа железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова узнали о проектах Совета отцов Самарской области и вспомнили о русских семейных традициях.
"Для подрастающего поколения подобные встречи имеют особую практическую пользу. Они не только знакомят молодежь с ценностями семейной жизни, но и помогают сформировать осознанный подход к будущему родительству, понимание взаимной ответственности и важности личного примера в семье", — уверены организаторы мероприятия.
Напомним, что проведение "Академии Отцовства" стало важным вкладом в поддержку института семьи и укрепление роли отца в воспитании детей, что является одной из ключевых задач для будущего страны, партпроекта "Крепкая семья" и одним из положений народной программы партии "Единая Россия".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!