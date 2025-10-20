16+
Партии Власть и политика

Совет отцов — молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" состоялось просветительское мероприятие "Академия Отцовства", приуроченное к празднованию Дня отца. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта "Крепкая семья" и собрало студентов ведущих колледжей Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Ярослав, Михаил, Платон, Ян и Марк — так зовут пятерых детей Константина Доладова — председателя Совета отцов Самарской области, доцента СамГТУ, кандидата экономических наук, члена общественного совета партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области.

Вместе с женой Ольгой они 25 лет вместе и в настоящее время воспитывают пятерых сыновей. Старшему уже 24 лет, а младшему — только 8. На встрече со студентами самарских ссузов Константин рассказал о своей семье и приоткрыл некоторые тайны воспитания детей.

В современном мире как никогда важно говорить о роли отца не просто как о кормильце, но как о наставнике, поддержке и активном участнике воспитания детей, уверен Доладов.

"Популяризация ответственного отцовства — это шаг к формированию гармоничного, здорового и устойчивого общества, где отец — это наставник, поддержка и активный участник воспитательного процесса", — отметил он на первом занятии "Академии Отцовства".

Участие в лекции отцовской "Академии" приняли студенты самарских ссузов. Учащиеся медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, Самарского финансово-экономического колледжа, колледжа железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова узнали о проектах Совета отцов Самарской области и вспомнили о русских семейных традициях.

"Для подрастающего поколения подобные встречи имеют особую практическую пользу. Они не только знакомят молодежь с ценностями семейной жизни, но и помогают сформировать осознанный подход к будущему родительству, понимание взаимной ответственности и важности личного примера в семье", — уверены организаторы мероприятия.

Напомним, что проведение "Академии Отцовства" стало важным вкладом в поддержку института семьи и укрепление роли отца в воспитании детей, что является одной из ключевых задач для будущего страны, партпроекта "Крепкая семья" и одним из положений народной программы партии "Единая Россия".

