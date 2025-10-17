16+
Ко Дню отца в Самаре состоялась высадили саженцы ели

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участниками мероприятия стали депутаты-единороссы городской думы, представители "Женского движения Единой России", "Волонтеров Победы" и "Молодой Гвардии" 25 вечнозеленых хвойных красавиц появились в областной столице ко Дню Отца по инициативе "Единой России": 15 саженцев украсили территорию Самарского кадетского корпуса МВД России, а еще 10 елей посажены рядом с Историко-краеведческим музеем имени П. В. Алабина на ул. Красноармейской.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Участниками мероприятия стали председатель Думы Самары Сергей Рязанов, депутаты фракции "Единая Россия" городской думы Евгений Абрамкин, Марат Габдрахманов, Юрий Левин, Антон Родионов, Денис Нурсафин, Павел Чумак.

Координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, председатель Думы Самары Сергей Рязанов напомнил, что именно от отца дети получают свой главный урок в жизни — мужества, стойкости и истинного патриотизма.

Руководитель фракции "Единая Россия" в городской думе, депутат Евгений Абрамкин с детства  мечтал о военной карьере, закончил Рязанское высшее военное училище, служил в ВДВ, участвовал в специальной военной операции.  

"Для меня, для нашей семьи важна преемственность поколений, верю в силу традиций. Мой сын — кадет, ему 14 лет. Я сам долгое время был связан с военной службой. Этот день — важен для нас. Каждое дерево — дань памяти нашим дедам, отцам, нашим ребятам на СВО", — поделился Евгений.  

Подполковник запаса, а ныне депутат гордумы Марат Габдрахманов родился в семье военнослужащих, окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, командовал группой спецназа ГРУ, принимал участие в миротворческой миссии в Косово. Он уверен, отец — должен быть образцом во всем для своих детей.

"День отца — это не праздник, это еще одно напоминание для взрослых про ответвенность за свои дела и поступки перед будущими поколениями, это про патриотизм и любовь к своей стране, которые должны передаваться от отца детям", — считает Марат.

К акции присоединились  "Волонтеры Победы" и активисты "Молодой Гвардии Единой России".

Депутат городской думы, руководитель Самарского реготделения МГЕР Антон Родионов подчеркнул:  "Мы берем пример с наших отцов, стараемся учится у лучших, перенимать, опыт, семейные традиции. Мне еще только предстоят стать отцом и я хотел бы быть примером для своих детей".

"Волонтеры Победы" поддержали партийную инициативу. "Празднование Дня отца — добрая традиция во многих странах мира. Для России это — молодой праздник, но он должен привлечь внимание к роли отца в семье, повысить значимости отцовства в воспитании детей, усилить в нем мужское начало", — уверены  они.

"Мужскую" акцию горячо поддержали представители "Женского движения Единой России" в Самарской области.

"В прошлом году мы с нашими активистками посадили  более 400 яблонь в образовательных учреждениях Самарской области. Появились аллеи наставников и участников СВО. Здесь, в кадетском корпусе, есть наша яблоневая аллея, теперь сажаем ели в День отца. Издавна ель почиталась как священное дерево. Она олицетворяла жизненную силу, благополучие, счастье, исполнение желаний, плодородие. На русском Севере  ель — символ женского начала, хозяйка леса", — рассказала координатор проекта "Женское движение Единой России" в регионе Светлана Макушева.

Партнер акции —  Садовый центр Веры Глуховой. "Это не только социально значимое действие, но и наш личный вклад в озеленение родного города. Построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Уверена, что это — лучший пример, который отцы могут подать своим детям", — отметила Вера Викторовна, благодаря которой у участников акции появился посадочный материал.

Инициативу "Единой России" учредить День отца поддержал президент Владимир Путин, и с 2021 г. он отмечается в третье воскресенье октября. 

