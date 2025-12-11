16+
"Выбор сильных": как борьба и патриотизм воспитывают чемпионов

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта "Единой России" за 2025 год и наметили планы на будущее: от школьных секций до международного форума.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В студии ГТРК "Самара" активисты партпроекта "Выбор сильных": депутаты, спортсмены, участники СВО, представители спортивных федераций, профильного министерства и СМИ собрались, чтобы оценить результаты 2025 года и построить планы на 2026 год.

Координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин обозначил главный вектор: "Наша губерния — в лидерах благодаря охвату более 25 тысяч детей. Мы намерены увеличивать эту цифру, используя практику борьбы, дзюдо и самбо, а также погружая молодежь в историю страны и воспитывая настоящих защитников Отечества".

Проект, выросший из инициативы "Za самбо", уже открыл 34 школьные секции, обучил учителей физкультуры, провел турниры и патриотические акции, создал мини-фильмы и подкасты.

"Мы экспериментируем с форматами: это и встречи с героями СВО, и открытые тренировки, и живые диалоги, — поделился депутат фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Владимир Дуцев, член общественного совета партпроекта "Выбор сильных" в регионе. — Создаём пространство, где рождается характер. Не забываем и о традициях: поддерживаем семьи спортсменов, чьи отцы на фронте".

"Выбор сильных" стал единственным партпроектом, представленным на международном форуме "Россия — спортивная держава". В рамках форума прошли товарищеские встречи с олимпийцами, автограф-сессии, мастер-классы, дискуссия "Воспитание борьбой" и даже открытие нового зала борьбы в Смышляевке. Были привлечены спортсмены-участники СВО, а также именитые самарские спортсмены для проведения мастер-классов для детей.

Как подчеркнула министр спорта региона, председатель общественного совета партпроекта "Детский спорт" в Самарской области Лидия Рогожинская, динамика развития области опирается на крепкий кадровый ресурс и патриотический фундамент. А тренер участник СВО, тренер Николай Колесников рассказал о реальной помощи федераций военнослужащим и работе с детьми на освобожденных территориях.

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова предложила учредить конкурсы "Лучший тренер" и "Лучший журналист". К ним в дискуссии вице-президент Самарской федерации дзюдо Иван Мотынга предложил третью номинацию — "Лучший судья".

"Тренеры, журналисты и судьи — это люди, которые формируют отношение общества к спорту. Когда они получают признание, выигрывают дети, семьи и регион. Акцент в реализации партпроекта всё больше смещается в сторону работы с молодёжью через современные цифровые платформы, вовлечение медийных личностей и развитие онлайн-контента. Это отвечает духу времени и делает проект роднее молодому поколению", — отметила Елена Крылова.

Приоритетами проекта на 2026 год станут развитие единоборств в вузах и ссузах, а также активная работа в цифровой среде и медиа, нацеленная на вовлечение молодежи в мероприятия проекта.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

