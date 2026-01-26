В Росреестре рассказали о новшествах в кадастровой оценке

Управление Росреестра по Самарской области отвечает на актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости, а также информирует о существенных изменениях законодательства и практики, влияющих на права и обязанности собственников объектов недвижимости.

В соответствии с положениями действующего законодательства на территории всех субъектов Российской Федерации в 2026–2027 годах будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков (2026 год) и объектов капитального строительства (2027 год).

Самарская область не стала исключением, в соответствии с решением уполномоченного органа власти — министерства имущественных отношений Самарской области подведомственным ему учреждением — ГБУ Самарской области "Центр кадастровой оценки" будет проведена кадастровая оценка земельных участков.

Оценка охватит все земельные участки — более 1,3 млн. единиц, всех категорий и видов использования и будет завершена до 1 декабря 2026 года. С предварительными результатами — проектом отчета можно будет ознакомиться как на сайте Центра кадастровой оценки или Министерства имущественных отношений Самарской области, так и в Фонде данных кадастровой оценки Национальной системы пространственных данных (nspd.gov.ru). Срок ознакомления и подачи замечаний к проекту отчета установлен в размере 30 календарных дней.

Кадастровая стоимость, определенная в результате данной работы, подлежит применению для налогообложения и прочих целей с 1 января 2027 года.