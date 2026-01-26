16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МФЦ Самарской области активно используют возможности национального мессенджера MAX Творческую молодежь Самарской области приглашают принять участие в международном конкурсе "ЮНКОР-2026" В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзших труб В Росреестре рассказали о новшествах в кадастровой оценке С 26 января изменится расписание утренних рейсов на переправе через Волгу

Общество

В Росреестре рассказали о новшествах в кадастровой оценке

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление Росреестра по Самарской области отвечает на актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости, а также информирует о существенных изменениях законодательства и практики, влияющих на права и обязанности собственников объектов недвижимости.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

В соответствии с положениями действующего законодательства на территории всех субъектов Российской Федерации в 2026–2027 годах будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков (2026 год) и объектов капитального строительства (2027 год).

Самарская область не стала исключением, в соответствии с решением уполномоченного органа власти — министерства имущественных отношений Самарской области подведомственным ему учреждением — ГБУ Самарской области "Центр кадастровой оценки" будет проведена кадастровая оценка земельных участков.

Оценка охватит все земельные участки — более 1,3 млн. единиц, всех категорий и видов использования и будет завершена до 1 декабря 2026 года. С предварительными результатами — проектом отчета можно будет ознакомиться как на сайте Центра кадастровой оценки или Министерства имущественных отношений Самарской области, так и в Фонде данных кадастровой оценки Национальной системы пространственных данных (nspd.gov.ru). Срок ознакомления и подачи замечаний к проекту отчета установлен в размере 30 календарных дней.

Кадастровая стоимость, определенная в результате данной работы, подлежит применению для налогообложения и прочих целей с 1 января 2027 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1