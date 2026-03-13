В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области установилась оттепель. В ближайшие дни столбик термометра днем будет подниматься до +6 °C.
В пятницу, 13 марта, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха +4…+6 °C.
В субботу, 14 числа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем +2…+7 °C. На дорогах ночью и утром местами возможна гололедица.
15 марта в Самарской области прогнозируется малооблачная, местами туманная, погода. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, в дневные +2…+7 °C. На дорогах утром местами гололедица.
В понедельник, 16 марта, ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, в дневные +1…+6 °C.
