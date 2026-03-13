16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области установилась оттепель Сомнолог Клиник СамГМУ рассказала, на что чаще всего жалуются пациенты и как можно наладить сон Перекресток улиц Партизанской и Загородной временно закроют для движения транспорта Авито Подработка: самыми высокооплачиваемыми исполнителями на подработке этой зимой в Самарской области стали сборщики мебели В Самаре переименуют Северо-Восточную магистраль

Общество

В Самарской области установилась оттепель

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области установилась оттепель. В ближайшие дни столбик термометра днем будет подниматься до +6 °C.

В пятницу, 13 марта, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха +4…+6 °C.

В субботу, 14 числа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем +2…+7 °C. На дорогах ночью и утром местами возможна гололедица.

15 марта в Самарской области прогнозируется малооблачная, местами туманная, погода. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, в дневные +2…+7 °C. На дорогах утром местами гололедица.

В понедельник, 16 марта, ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, в дневные +1…+6 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5