В "ЗИМ Галерее" расскажут о керамическом творчестве Михаила Врубеля

В среду, 18 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Керамические миры Михаила Врубеля" (12+). Ее прочитает историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов.

Накануне лекции, 17 марта, исполняется 170 лет со дня рождения Михаила Врубеля — выдающегося художника, одного из главных новаторов русского искусства рубежа XIX–XX веков.

Врубель проявил себя почти во всех видах искусства — живописи, графике, скульптуре, театральном искусстве, а также керамике. В знаменитых Абрамцевских мастерских он создавал масштабные панно для фасадов и малые архитектурные формы, печные изразцы и оригинальные камины, майоликовые скульптуры и керамические рельефы. Многие произведения художника были пущены в массовое производство и изготавливались даже после его смерти.

На лекции Армен Арутюнов расскажет о богатом керамическом наследии Михаила Врубеля, а также о примерах его работ в Самаре и Чапаевске.

Вход свободный.