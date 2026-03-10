В Самаре презентуют выставку "Такое близкое искусство"

В среду, 11 марта, в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка "Такое близкое искусство" (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Организаторы и кураторы выставки решили показать диапазон мастерства современных керамистов, благодаря которому керамика продолжает оставаться в тренде, более того — прочно закрепилась в интерьере, архитектуре и в жизни.
С давних времен глина всегда была под рукой человека. Доступный и пластичный материал породил большой ассортимент изделий — от авторской игрушки, посуды и украшений до интерьерных панно, дизайнерских арт-объектов и архитектурных изразцов. Такие техники как лепка, формовка, литьё, роспись, глазурование, гравировка и ангобирование, которые применяют в своих изделиях мастера-керамисты Самарской области, широко представлены в экспозиции выставки.
Участники — 20 мастеров Самарской области. Они показывают интерьерную и архитектурную керамику, предметы для дома, авторскую глиняную игрушку.
"Мы хотим обратить внимание на то, как высокохудожественные изделия могут преображать пространство, да и на самом деле, людей. Ведь если ты пьешь утренний чай из фарфоровой чашки, или в своем доме можешь любоваться на авторские панно художников, стол с керамическими элементами, или что-то другое, то, что сделано руками мастера и, главное, сделано с душой, то незаметно переходишь на другие энергии, меняется настрой, и может быть, характер", — отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.
