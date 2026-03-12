16+
Самарских автовладельцев оштрафовали на 300 тыс. руб. за блокирование контейнерных площадок

Общество

Самарских автовладельцев оштрафовали на 300 тыс. руб. за блокирование контейнерных площадок

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный оператор АО "Экология" вывозит твердые коммунальные отходы с более чем 20 тысяч контейнерных площадок в регионе, из них порядка 5 тысяч — в Самаре. Здесь остро стоит проблема запаркованности мест накопления отходов, что приводит к срыву графиков вывоза: ежедневно оказываются заблокированными от 30 до 50 контейнерных площадок и проездов к ним.

Фото: Регоператор "Экология"

Для наведения порядка в 2025 году были увеличены штрафы за такое нарушение: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

С декабря региональный оператор АО "Экология" направил порядка 400 материалов по таким случаям в административные комиссии внутригородских районов Самары. По 90 эпизодам уже выписаны штрафы на общую сумму 321 тысяча рублей, остальные находятся в работе. Среди лидеров по количеству вынесенных решений и сумме штрафов — Красноглинский район.

"Ответственные жители не должны страдать от действий нарушителей, которые препятствуют своевременному вывозу ТКО. Мы продолжаем усиливать фото- и видеофиксацию нарушений, повышаем качество доказательной базы, чтобы каждое выявленное нарушение доходило до решения. Здесь мы тесно работаем с муниципалитетом и государственной жилищной инспекцией", — сообщили в пресс-службе АО "Экология".

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

