Самарских автовладельцев оштрафовали на 300 тыс. руб. за блокирование контейнерных площадок

Региональный оператор АО "Экология" вывозит твердые коммунальные отходы с более чем 20 тысяч контейнерных площадок в регионе, из них порядка 5 тысяч — в Самаре. Здесь остро стоит проблема запаркованности мест накопления отходов, что приводит к срыву графиков вывоза: ежедневно оказываются заблокированными от 30 до 50 контейнерных площадок и проездов к ним.
Для наведения порядка в 2025 году были увеличены штрафы за такое нарушение: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
С декабря региональный оператор АО "Экология" направил порядка 400 материалов по таким случаям в административные комиссии внутригородских районов Самары. По 90 эпизодам уже выписаны штрафы на общую сумму 321 тысяча рублей, остальные находятся в работе. Среди лидеров по количеству вынесенных решений и сумме штрафов — Красноглинский район.
"Ответственные жители не должны страдать от действий нарушителей, которые препятствуют своевременному вывозу ТКО. Мы продолжаем усиливать фото- и видеофиксацию нарушений, повышаем качество доказательной базы, чтобы каждое выявленное нарушение доходило до решения. Здесь мы тесно работаем с муниципалитетом и государственной жилищной инспекцией", — сообщили в пресс-службе АО "Экология".
Последние комментарии
