Сокский амфитеатр: показываем фото самого большого карьера в Самаре

Еще 50 лет назад здесь были слышны взрывы и велась добыча полезных ископаемых. Сейчас Сокский карьер - излюбленное место для фотосессий, прогулок и экскурсий. Образовавшийся рельеф напоминает амфитеатры Древней Греции и Рима, а окружающая природа очаровывает своей живописностью. Показываем одну из самых интересных локаций Самары в деталях.
Сокский карьер расположен в Красноглинском районе Самары, рядом с поселком Волжский. В 50-х годах прошлого века здесь начали добывать известняк, щебень, камень и песок. Эти материалы использовали для строительства - в частности, Жигулевской ГЭС.
Выработка карьера продолжалась до 1980-х годов. В результате деятельности предприятия образовался котлован впечатляющих размеров.
С верхних ярусов открывается вид на многоступенчатую воронку, глубина которой достигает 70 метров. Внешне она напоминает греческий амфитеатр.
Сейчас по всей территории карьера растут сосны, и это неспроста. Их высадили для восстановления экосистемы. Главная задача - укрепление крутых откосов карьера и предотвращение эрозии почвы.
Также деревья способствуют очищению воздуха и возвращению птиц и животных в эти места.
Из карьера можно подняться на самую высокую гору Самары - Тип-Тяв. Она достигает 282 метров.
С горы открываются виды на реки Волгу и Сок, Жигулевские горы, а в ясную погоду - на город.
Сокский карьер открыт для посещения. Туда можно отправиться вместе с экскурсией или своим ходом. Если возможности для поездки пока нет, смотрите еще больше фото в репортаже.
