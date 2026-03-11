16+
Туризм Общество

Сокский амфитеатр: показываем фото самого большого карьера в Самаре

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Еще 50 лет назад здесь были слышны взрывы и велась добыча полезных ископаемых. Сейчас Сокский карьер - излюбленное место для фотосессий, прогулок и экскурсий. Образовавшийся рельеф напоминает амфитеатры Древней Греции и Рима, а окружающая природа очаровывает своей живописностью. Показываем одну из самых интересных локаций Самары в деталях.

Фото: Александра Белова

Сокский карьер расположен в Красноглинском районе Самары, рядом с поселком Волжский. В 50-х годах прошлого века здесь начали добывать известняк, щебень, камень и песок. Эти материалы использовали для строительства - в частности, Жигулевской ГЭС.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Выработка карьера продолжалась до 1980-х годов. В результате деятельности предприятия образовался котлован впечатляющих размеров.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

С верхних ярусов открывается вид на многоступенчатую воронку, глубина которой достигает 70 метров. Внешне она напоминает греческий амфитеатр.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Сейчас по всей территории карьера растут сосны, и это неспроста. Их высадили для восстановления экосистемы. Главная задача - укрепление крутых откосов карьера и предотвращение эрозии почвы.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Также деревья способствуют очищению воздуха и возвращению птиц и животных в эти места.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Из карьера можно подняться на самую высокую гору Самары - Тип-Тяв. Она достигает 282 метров.
С горы открываются виды на реки Волгу и Сок, Жигулевские горы, а в ясную погоду - на город.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Сокский карьер открыт для посещения. Туда можно отправиться вместе с экскурсией или своим ходом. Если возможности для поездки пока нет, смотрите еще больше фото в репортаже.

 

