Туризм Общество

"Роснефть" и Министерство туризма Самарской области представили маршрут для зимних автопутешествий "Горные выходные"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Роснефть", Министерство туризма Самарской области и туристский информационный центр Самары представили новый туристический маршрут "Горные выходные". Маршрут разработан специально для автолюбителей и соединяет рекреационные, образовательные и спортивные объекты Самарской и Саратовской областей.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Презентация нового туристического проекта состоялась на автозаправочном комплексе "Роснефть" в Новокуйбышевске, где автолюбители познакомились с маршрутом и приняли участие в новогодней викторине, за правильные ответы в которой Дед Мороз вручал полезные подарки.

"Роснефть" активно поддерживает проекты по развитию внутреннего туризма. Повышение уровня придорожного сервиса и клиентских услуг, предоставляемых на АЗС "Роснефть", входит в число приоритетных направлений деятельности Компании.

"Горные выходные" — это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные. Автотуристы посетят самые популярные локации Самарского и Саратовского регионов. Приобрести все необходимое в путешествии и заправить автомобиль гарантированно качественным топливом можно на удобно расположенных по пути автозаправочных комплексах "Роснефти".

Начать путешествие можно с отдыха от городского ритма жизни, посетив семейный акватермальный комплекс "Волжские термы". Курорт предлагает гостям оздоровиться в бассейнах под открытым небом, погрузиться в мир ароматерапии в комплексе бань и саун или посетить водные аттракционы.

Следующая локация — детский технопарк "Кванториум — 63 регион". Это инновационная площадка интеллектуального развития и досуга детей и подростков, которая создана на базе одного из крупнейших в России технопарков "Жигулевская долина". На занятиях в Кванториуме школьники откроют увлекательный мир науки и изобретений. Юные гости могут выбрать направление по интересам: узнать как устроены летательные аппараты и конструировать свои собственные, создавать ЗD-обьекты и познакомиться с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностями, освоить языки программирования, проектировать и конструировать роботов или создавать космические аппараты.

Многофункциональный стадион "Самара Арена" зимой предлагает посетителям всех возрастов мир активных развлечений: от лыжных трасс и ледового катка до горок для тюбинга. На территории комплекса проходят тематические выставки, экскурсии по оригинальным арт-объектам и фотозонам.

Далее по пути остановка в семейном парке "Пара Альпак", который расположился на берегу Волги. Питомник знакомит детей и взрослых с дружелюбными альпаками и другими четвероногими обитателями фермы. Здесь гости могут посетить мастер-классы и семинары, пройти анти-стресс сеансы альпакотерапии.

Конечная точка маршрута — горнолыжный комплекс "Вишнёвая гора" в живописном лесопарке Саратова с видом на город и величественную Волгу. Здесь можно испытать восторг от скоростного спуска по заснеженной трассе и приобщить всю семью к активным зимним развлечениям и спорту.На курорте работают трассы разной сложности, имеется детский спуск с подъемником для начинающих. Современная система искусственного оснежения позволяет обеспечить условия для катания до начала обильных снегопадов, а мощная подсветка трасс делает комфортным катание и в вечернее время суток.

"Горные выходные" — четвертый туристический маршрут, разработанный "Роснефтью" совместно с Министерством туризма Самарской области в рамках подписанного в 2024 году Меморандума о сотрудничестве между Компанией и Правительством региона. Ранее жителям и гостям региона были представлены маршруты "Жигулёвские выходные", "Заволжские горизонты" и "Уральский ветер".

"Роснефть" активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма — совместно с партнерами разработано уже более 50 маршрутов для автопутешествий по стране. Часть из них представлена на собственной информационно-сервисной платформе "Роснефти" — "Горизонты России", которая работает по принципу конструктора, позволяя туристам прокладывать маршрут самостоятельно через АЗС Компании.

"Роснефть" стала лауреатом премии "Лучшие автомаршруты" международного конкурса "PROбренд-2025". Экспертное жюри оценило разработанные Компанией федеральные и региональные маршруты, признав их эталоном для автомобильных путешествий по России.

