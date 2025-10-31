16+
Туризм Общество

Россияне проведут ноябрьские праздники в Китае и Армении, активный отдых осенью предпочитают только 7% туристов — аналитика ВСК

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Китай — самое популярное у россиян направление поездок в ноябрьские праздники. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В топе также азиатские страны, ОАЭ и Армения. Турция в ноябре оказалась непопулярной, как и внутренний туризм.

В 2025 году в ноябрьские праздники среди самостоятельных туристов (отправляющихся в поездки без покупки тура) самыми востребованными направлениями для отдыха стали:

  • Китай — 23% полисов страхования путешественников
  • Шри-Ланка — 15%
  • Таиланд — 15%
  • Вьетнам — 15%
  • ОАЭ — 11%

Примечательно, что традиционно привлекательная для россиян Турция в ноябре оказалась непопулярной, как и внутренний туризм во многом из-за роста стоимости проживания и билетов. В число востребованных экзотических стран в топ вошли Индонезия и Марокко (по 4%). "Снижение интереса к Турции в ноябре — это ежегодная сезонная тенденция. Она связана с переходной погодой в самом регионе, когда пляжный отдых уже не так актуален, а зимний еще не начался. Подобный спад мы фиксируем и в спросе на внутренний туризм. В результате туристы закономерно начинают активнее интересоваться направлениями в Азии, где сохраняется стабильно теплая погода, что и формирует устойчивый ноябрьский тренд", — отмечает Марина Меликьян, руководитель дирекции по работе с нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК.

Среди ближайших к России стран самое популярное направление — Армения (8%). На втором месте с небольшим отставанием идет Грузия (4%).

В 2025 году в ноябре россияне предпочитают отдыхать поодиночке (42%) или парами (также 42%). Компаниями по 3-4 человека отдыхают реже, чем летом — 11% против 25% в летние каникулы.

Активный отдых, включающий различные виды спорта, предпочитают в ноябре только 7% россиян, летом их доля составляла 25%.

В ноябре россияне планируют более долгие отпуска в сравнении с летом — 23% поедут отдыхать до 1 недели (18% летом), 11% — на 8-10 дней (25% летом), 61% — на срок больше 10 дней.

