В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля

В Кировском районе Самары задержан 39‑летний мужчина , который подозревается в убийстве своего 35‑летнего знакомого, сообщает региональное управление следственного комитета.

В воскресенье, 15 марта, в коммунальной квартире, где проживал подозреваемый, во время распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый нанес жертве не менее пяти ударов ножом в шею.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".