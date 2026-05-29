Житель Тольятти задержан за госизмену

УФСБ России по Самарской области раскрыло связь тольяттинца со спецслужбами Украины и предотвратило противоправные действия, угрожавшие безопасности граждан и военнослужащих.

Гражданин, по данным службы госбезопасности, выполнял задания представителей украинских спецслужб: он провел работу по раскрытию личностей администраторов и подписчиков пророссийского Telegram‑канала "Крымский СМЕРШ", в том числе военнослужащих ВС РФ.

Полученные данные противник затем использовал для психологического давления на аудиторию канала и их близких.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Подозреваемый заключен под стражу.