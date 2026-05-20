Судимый житель Самарской области, пытавшийся обмануть приятеля и выманить у него деньги, опять угодил в уголовное дело

Следователи Октябрьска завершили предварительное расследование двух уголовных дел, возбужденных по статье "Мошенничество" в отношении ранее неоднократно судимого 59-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Узнав, что 65-летнего приятеля привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствование на состояние опьянения, злоумышленник предложил ему помочь вернуть автоправа досрочно. Приятель согласился на сомнительное предложение и снял за услуги с карты 100 тыс. рублей.

Когда через три месяца житель Октябрьска не дождался водительского удостоверения, злоумышленник уверил его, что все под контролем, и уговорил за 10 тысяч рублей якобы встать в очередь в СТО для установки на автомобиле газового оборудования.

Просрочив исполнение договоренностей еще на несколько месяцев, "помощник" перестал отвечать на звонки и начал избегать встреч. Автолюбитель понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

Подозреваемый частично признал вину и сообщил, что на самом деле не собирался и не имел возможности вернуть документы потерпевшему, а полученные от него деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд Октябрьска для принятия решения по существу.