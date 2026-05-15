В Отрадном из почтового отделения пропали деньги для выплат пенсий и пособий

В Самарской области начальник отделения почтовой связи подозревается в растрате, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в 2025 г. подозреваемая присвоила денежные средства на сумму свыше 400 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий и пособий ряду граждан.

Проводятся следственные действия.