По обвинению в терроризме на железной дороге задержаны подростки из Татарстана

Сотрудники УФСБ по Самарской области пресекли поджог трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги, сообщило ведомство.

Подозреваемыми оказались двое несовершеннолетних из Татарстана. По данным следствия, молодые люди действовали по указанию неустановленного лица, связь с заказчиком поддерживалась через мессенджер Telegram.

За уничтожение объекта транспортной инфраструктуры подозреваемым было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц. "Максимальная санкция статьи за данное преступление составляет 20 лет лишения свободы", — прокомментировали в УФСБ.

По решению суда подозреваемые арестованы.