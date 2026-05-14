Суд Самары решит судьбу почти тонны контрабандного янтаря

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрит заявление Куйбышевского транспортного прокурора о признании бесхозяйным и обращении в собственность РФ крупной партии янтаря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.
В мае 2024 г. сотрудники Самарской таможни изъяли более 906 кг янтаря-сырца стоимостью свыше 4 млн рублей. Экспертиза подтвердила вес и стоимость изъятого минерала.
По факту контрабанды стратегически важных ресурсов завели уголовное дело. Однако расследование было приостановлено, так как следствие не установило лиц, причастных к преступлению. Никто не заявил прав на минерал, поэтому прокурор просит суд признать его бесхозяйным и передать минерал государству.
Если суд удовлетворит заявление, янтарь передадут территориальному управлению Росимущества в Самарской области.
Заседание назначено на 2 июня 2026 года.
